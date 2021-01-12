Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились на фоне повышения долларовых ставок

Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне отмечаемого с начала года повышения долларовых процентных ставок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) лишь слегка потеряли в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 26 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 января и составила 115,85% от номинала, что соответствует доходности 1,65% годовых (рост на 8 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1,5 базисного пункта, составив 101,58% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 0,105% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 7,5 базисного пункта, составив 154,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 88 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 140,51% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 3,32% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 103 базисных пункта, до 135,3% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,3% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 13 базисных пунктов, до 115,07% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта, до 1,795% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 110,02% от номинала (их доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,06% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году упал в цене на 128 базисных пунктов, до 133,21% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,35% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 12 базисных пунктов - до 113,45% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 2,015% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций, как и долговых бумаг практически всех стран с развивающейся экономикой, в последние дни находятся под давление растущих ставок базовых активов. При этом триггером для роста доходностей US Treasuries послужили ожидания, что после того, как под контролем демократов в США окажутся как обе палаты Конгресса, так и президентский пост, законы по финансовой поддержке экономики и граждан будут приниматься довольно быстро и легко. Это в итоге должно привести к росту инфляционных рисков и как следствие повышению процентных ставок Федрезервом. Таким образом, с начала этого года наблюдается активный рост долларовых процентных ставок, вслед за которыми растут базовые ставки в других мировых валютах. А это в свою очередь стимулирует рост доходностей и соответствующее снижение котировок евробондов emerging markets, в том числе российских долговых бумаг. Ценовые потери "длинных" евробондов РФ сегодня составили порядка 0,8-1,2 процентного пункта", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"Дальнейшая динамика US Treasuries, которая в свою очередь задаст тон и в секторе долговых бумаг развивающихся стран, во многом будет зависеть от позиции ФРС США. Если американский регулятор в ближайшие дни заявит о том, что его не устраивает наблюдаемый в последнее время рост доходностей, то это может вызвать определенную коррекцию, причем в российских облигациях она может быть более выраженной, чем в базовых активах, благодаря высоким ценам на нефть и умеренным страновым рискам", - считает Агарзаев.