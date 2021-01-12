Поддерживающие рубль факторы могут сохранить свою силу в ближайшие недели - "Русс-Инвест"

Поддерживающие рубль факторы могут сохранить свою силу в ближайшие недели, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Курс доллара с начала года остается стабильным и, несмотря на относительно высокую волатильность, находится вблизи отметки в 74 руб. за долл., - указывает эксперт инвесткомпании. - Поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть и глобальный спрос на рисковые активы, что поддержало также рост котировок российских акций в начале года. После снижения курса доллара в ноябре на 3,7% и в декабре на 3,2%, в январе наблюдается снижение всего на 0,2%".

Рост цен на нефть в январе достиг 8% по смеси Brent, достигнув максимального значения с февраля прошлого года, констатирует Беденков. Цена смеси Brent в рублях также достигла максимума с января прошлого года и превысила 4150 руб. за барр.

"Поддерживающие факторы для рубля могут сохранить свою силу в ближайшие недели, если цены на нефть останутся на максимальных за год значениях. Важной с точки зрения динамики валюты будет публикация планов Минфина по операциям с иностранной валютой", - отмечает эксперт "Русс-Инвест".

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