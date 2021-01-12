Постепенное увеличение объёма грузоперевозок РЖД - позитивный фактор для Globaltrans - Sber CIB

Постепенное увеличение объёма грузоперевозок РЖД является позитивным фактором для Globaltrans, отмечается в комментарии Sber CIB.

РЖД опубликовали данные по объёмам транспортировки за декабрь и 2020 год. Годовое сокращение совокупных объемов погрузки оказалось менее значительным, чем ожидалось первоначально, кроме того, данные за декабрь указывают на возвращение положительной годовой динамики и значительное увеличение объемов погрузки угля. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов остались под давлением. РЖД ожидают, что в текущем году погрузка на сети вырастет на 1,6%.

По мнению аналитиков Sber CIB, постепенное увеличение объёма грузоперевозок - это позитивный фактор для Globaltrans. Эксперты полагают, что повышение спроса на транспортные услуги является единственным реальным фактором, который может обеспечить ликвидацию избытка полувагонов на рынке. Отчасти этому могло поспособствовать увеличение объёмов перевозки угля в декабре. Ожидающееся в 2021 году восстановление грузоперевозок, вероятно, позитивно повлияет на спотовые ставки аренды полувагонов и предотвратит их дальнейшее снижение.

Аналитики SberCIB прогнозируют, что дивиденды Globaltrans в 2021 году могут составить 56 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 11% годовых. Согласно оценке Sber CIB, по итогам 2022-2023 годов выплата на бумагу может составить 45 руб., что обеспечит доходность на уровне 9% годовых. Эксперты оценивают справедливую стоимость акций на уровне 650 руб., что предполагает потенциал роста 31% в течение следующих 12 месяцев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.