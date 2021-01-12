BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли McDonald's Corp., Accenture, Micron Technology Inc., Jacobs Engineering Group, Cisco Systems Inc.

"Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's переживает период слабых продаж в отрасли лучше, чем большинство других ресторанных сетей - благодаря хорошему состоянию сегментов онлайн-заказов, доставки и выдачи через автоокно. Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" с целевой ценой $245 и повышаем наш прогноз прибыли на акцию (EPS) на 2020 г. до $6,30 с $5,84 и прогноз на 2021 г. до $8,50 с $8,10 (обе оценки выше консенсуса)", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Ирландская консалтинговая компания Accenture, вошедшая в топ-5, специализируется на широком спектре услуг по оптимизации бизнес-процессов. Некоторые из конечных рынков, которые обслуживает Accenture, продолжают бороться с последствиями пандемии, однако другие направления, в том числе сектор госуслуг, медико-биологическая промышленность, ПО и цифровые платформы, продемонстрировали двузначный рост.

"Accenture повысила прогноз выручки на весь финансовый 2021 г., подтвердила прогноз операционной рентабельности и, как следствие, также повысила прогноз скорректированной EPS, - пишут эксперты BCS Express. - Мы подтверждаем рекомендацию "Покупать" по акциям компании и повышаем целевую цену на 12 месяцев до $300 с $235".

Один из лидеров в сфере производства чипов памяти, Micron, представил стратегию развития технологий и продуктов на рынках памяти DRAM и NAND. Менеджмент повысил ориентиры по выручке, валовой марже и скорректированной EPS на текущий квартал. Сегменты DRAM и NAND получают поддержку от растущего спроса и улучшения динамики ценообразования. Эксперты BCS Express подтверждают рекомендацию "Покупать" по акциям Micron с целевой ценой на 12 месяцев на уровне $85 (повышена с $65).

"Среди фаворитов остается Jacobs Engineering Group. Компания является разработчиком проектов и решений в сфере аэрокосмической и ядерных отраслей, инфраструктуры и др. Мы отмечаем продолжение долгосрочного разворота бизнеса Jacobs, компания будет заключать новые контракты даже в условиях коронакризиса. Мы подтверждаем наш прогноз EPS компании на финансовый 2021 г. в размере $6,20 (на уровне ориентиров менеджмента) и устанавливаем оценку на финансовый 2022 г. на отметке $6,90. Мы повышаем целевую цену до $120 с $110, что предполагает подразумевает прогнозный P/E на финансовый 2021 г. на уровне 19,4х и потенциальную доходность 14% с учетом дивидендов", - указывают аналитики инвесткомпании.

Сохраняет место среди лидеров Cisco Systems, один из ключевых игроков на рынке сетевого оборудования. Результаты Cisco Systems за финансовый I квартал 2021 г. превзошли консенсус: выручка снизилась на 9% г/г, а скорректированная не-GAAP EPS упала на 10% г/г. Новый финансовый директор перешел в Cisco из отрасли разработки программного обеспечения, что согласуется со сменой направленности в ассортименте продукции и наборе решений компании, отмечается в комментарии BCS Express.

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