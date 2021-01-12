BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Новатэк". "Газпром", "ММК", "Северсталь" и "М.Видео".

"В список фаворитов на этой неделе мы добавляем "Новатэк", - указывают аналитики инвесткомпании. - . Компания является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. На фоне скачка цен на газ с похолоданием в Северо-Восточной Азии долгосрочные амбициозные планы компании по развитию СПГ вновь выходят на первый план в сознании инвесторов. Реализация этих планов зависит от того, когда сойдет на нет вторая волна перенасыщения на рынке сжиженного природного газа, которая уже не заметна, по крайней мере, в периоды пикового спроса".

Сохраняет позиции в топ-5 "Газпром" ввиду двух факторов: долгосрочной ценности компании и краткосрочной позитивной динамики газового рынка. Мировой рынок СПГ неожиданно оказался в состоянии дефицита, а спотовые цены на газ в Азии достигли многолетних максимумов и превышают $14/тыс. куб. футов из-за масштабного похолодания в Северо-Восточной Азии. Рынок начинает осознавать, что рано или поздно экспорт "Газпрома" в Европу нормализуется.

"Остается в фаворитах "ММК" - российский металлургический холдинг. Бумага должна получить наибольшую выгоду от ожидаемого роста цен на сталь на внутреннем рынке, которые отстают от экспортных (потенциал роста составляет как минимум 15-20%), поскольку у компании высокая доля продаж на внутреннем рынке - около 80%. "ММК" выглядит интересно для покупки, при этом бумага может стать еще более привлекательной при повышении внутренних цен и снижении цен на железную руду", - отмечают эксперты BCS Express.

Также от роста внутренних цен на сталь выгоду получит "Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Бумага торгуется на привлекательных уровнях.

Сохраняет позиции в топ-5 "М.Видео". "Долгожданное SPO в I полугодии 2021 г. повысит ликвидность акций. Стратегия компании идеально соответствует рыночным трендам роста электронной коммерции: компания намерена в ближайшие годы полностью превратиться в онлайн-магазин", - подчеркивается в комментарии BCS Express.

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