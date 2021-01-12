Рубль днем ускорил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 12 января. Доллар и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно растет к бивалютной корзине благодаря уверенно дорожающей нефти, цены на которую достигли 11-месячных максимумов.

Курс доллара США составил 74,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,07 руб./EUR1, подешевев на 73,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,9 копейки - до 81,29 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 января на 24,94 копейки, до 74,2663 руб./$1, и уменьшил курс евро на 48,95 копейки, до 90,3227 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти. Цены на нефть эталонных марок во вторник достигли максимума с февраля 2020 года на фоне надежд на принятие новых мер поддержки экономики США и в ожидании снижения запасов в стране.

Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы объемом в "триллионы долларов", сообщает CNBC. Байден намерен представить свои предложения в четверг.

В центре внимания глобальных рынков остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также ждут развития ситуации с инициативой группы членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии объявить импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,42% - до $56,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,32% - до $52,94 за баррель.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

"С начала года мы можем наблюдать рост аппетита к риску в глобальном масштабе благодаря ожидаемому усилению стимулирующей политики в США. Это стало одной из причин роста котировок нефти марки Brent выше $55 за баррель. На таком фоне российская валюта может в ближайшее время ускорить укрепление. Целевой краткосрочный диапазон, по нашим оценкам, составляет 73-75 рублей за доллар. При этом в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных рынках российская валюта, вероятно, будет торговаться вблизи нижней границы данного диапазона", - подчеркивают аналитики компании "Сбербанк Управление Активами".

"Рубль в первые сессии года торговался волатильно, но стабилизировался чуть выше уровней конца года. Сейчас спрос на риск продолжает играть в пользу валют развивающихся стран, также поддержку рублю в ближайшие пару месяцев будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. При этом эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent во многом нивелируется операциями Минфина на валютном рынке, по нашим оценкам уже в январе ведомство от продаж валюты перейдет к покупкам (10-15 млрд рублей за месяц)", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 12 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 80 млрд рублей (при лимите 1 трлн 80 млрд рублей и спросе 1 трлн 129,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 декабря, банки разместили 843,9 млрд рублей (при лимите 1 трлн 550 млрд рублей и спросе 843,9 млрд рублей) в среднем по ставке 4,15% годовых.

ЦБ РФ 12 января также провел размещение 41-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 209 млрд 141,5 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 4,58% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 4,7% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,89% и 4,88% годовых соответственно.