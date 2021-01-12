Потенциал роста котировок акций Hilton, Chevron и Exelon составляет 14% - "Фридом Финанс"

Потенциал дальнейшего роста котировок акций сети отелей Hilton Worldwide Holdings, корпорации Chevron Corp. и компании Exelon Corp. составляет около 14%, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов отмечает, что на американском рынке зафиксирован довольно редко случающийся разрыв между индексами Russell 1000 growth (наиболее динамичные сектора, включая IT) и Russell 1000 value (циклические сектора, включая нефтедобычу и туризм) в пользу последнего. Индекс стоимости с начала ноября в сумме поднялся на 14,5%, индекс роста - всего на 5,2%. Последний раз нечто подобное наблюдалось в 2009 году в самом начале выхода экономики США из рецессии, констатирует эксперт.

По данным Bank of America, указывает Емельянов, есть устойчивая зависимость между экономическим циклом и динамикой акций стоимости: в 71% случаев они лидируют на рынке в первые месяцы восстановления ВВП. Эта закономерность соблюдается несколько десятков лет. "Глобальные инвесторы, по всей видимости, разделяют эту точку зрения. По данным Deutsche Bank, в первую неделю 2021 года они вложили в акции стоимости втрое больше денег, чем в акции роста: $1,9 млрд против $600 млн. Это может стать дополнительным фактором для опережающей динамики тех бумаг, которые отставали от широкого рынка год назад: сырьевые сегменты, транспорт, коммерческая недвижимость, банки", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

Еще одним сильным стимулом для акций стоимости, по мнению Емельянова, может стать очередной антикризисный пакет, обсуждаемый в США. "В связи с ожиданиями, что демократы добавят до $900 млрд помощи американкой экономике ряд инвестдомов уже сейчас пересматривает прогнозы по росту ВВП на текущий год. Так, JPMorgan поднял планку для США с +3,8% сразу до +5%. Наибольшую выгоду от этого опять же получат циклические акции из вышеперечисленных секторов", - отмечает он.

"Наиболее примечательные из циклических компаний, торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, это сеть отелей Hilton Worldwide Holdings, нефтегазовая Chevron, гигант электроэнергетики Exelon Corporation. Несмотря на заметный подъем в этих бумагах в последние месяцы, потенциал дальнейшего роста достигает 14%", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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