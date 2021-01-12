Котировки акций ЛУКОЙЛа, вероятно, смогут подняться до 6000 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций "ЛУКОЙЛа" могут подняться до уровня 6000 рублей при преодолении сопротивления в 5720 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Цена акций "ЛУКОЙЛа" растет в преддверии проведения совета директоров, на котором компания подведет итоги прошлого года и должна обозначить планы на текущий, отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, котировки акций "ЛУКОЙЛа" перешли к достаточно уверенному восходящему тренду и поднялись до максимумов с марта 2020 года. При преодолении района сопротивлений в 5720 руб. бумагам откроется дорога к 6000 руб., чего в целом не исключают показатели недельного графика - на данный момент котировки не выглядят перекупленными. Ожидать развития нисходящей коррекции к 5100-5300 руб. стоит в случае закрепления ниже 5500 руб." - указывает Кожухова.

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