"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Twitter с целью $61

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Twitter Inc. с целью $61 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $44, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Основной источник доходов Twitter - это реклама. Начало текущего года для компании складывалось не самым радужным на фоне пандемии коронавируса. Акции Twitter после блокировки аккаунта Дональда Трампа по итогам торговой сессии в понедельник снизились на 6,5%. Текущая просадка отличный момент для входа в бумагу. Существенных рисков для компании не просматривается, а смена власти в Америке произойдет 20 января, а возможно, и намного раньше", - отмечают в инвестиционной компании.

Также эксперты "Финама" указывают, что, с технической точки зрения, бумага движется в восходящем тренде с коррекционными откатами к уровням поддержки. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $61. При покупке на 15% и выставлением стоп-заявки на уровне $44 риск на портфель составит 1,3%", - пишут они.

Twitter - американская служба микроблогов и социальных сетей, в которой пользователи публикуют сообщения, известные как "твиты", и взаимодействуют с ними.

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