"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5780 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Магнита" с целью 5780 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 5501 руб., потенциальная доходность:5,07%, стоп-приказ: 5280 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С нашей точки зрения, компания успешно проходит период трансформации, и высока вероятность оперативного закрытия дивидендного гэпа. Дивидендная доходность, по нашим оценкам, может составить в районе 8% годовых, что является довольно хорошим показателем для "голубой фишки" российского фондового рынка", - указывают эксперты инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что, с технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном восходящем тренде после небольшой просадки из-за дивидендной отсечки. "Рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При покупке на 12,45% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 5280 руб. риск на портфель составит 0,5%", - пишут они.

"Магнит" подвел итоги новогодних продаж и, по данным ретейлера, с 17 по 31 декабря 2020 года выручка компании выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом продажи увеличились на 8,9%. Сопоставимый трафик сократился на 7,8%, а средний LFL-чек вырос на 18,2% за счет большего количества товаров в корзине и выбора покупателями более дорогих SKU, констатируют в "Финаме".

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