GDR TCS Group тактически остаются привлекательными для покупок - Газпромбанк

GDR TCS Group тактически остаются привлекательными для покупок, считает ведущий аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Резкий рост котировок GDR TCS Group (+22% с начала текущего года) после новости о конвертации акций должен сделать возможным включение бумаги в основной индекс MSCI уже в феврале.

"Если бумаги TCS Group войдут в состав основного индекса, их вес, по нашим оценкам, может составить 2,7%, при этом приток пассивного капитала ожидается на уровне 206 млн долларов (это в 15,7 раз больше среднедневного оборота торгов за последние три месяца). Приток активного капитала может удвоить этот показатель", - отмечает Клапко. - На данный момент TCS Group входит в расчетную базу индекса малой капитализации MSCI, при этом при расчете индикатора FIF, равного 100%, учитываются только акции класса "А". После того как индексный провайдер MSCI признает итоги конвертации, значение индикатора FIF, скорее всего, будет уменьшено со 100% до 65%, но это будет компенсировано ростом рыночной капитализации".

Фундаментально бумага выглядит дорогой, но тактически остается привлекательной, уверен эксперт Газпромбанка. "После ралли GDR TCS Group приблизились к нашей новой 12-месячной целевой цене, равной $42,4. Мы признаем, что в 2020 г. TCS Group систематически превосходила наши оценки. Однако текущая совокупность факторов выглядит непросто (сокращение процентной маржи и ужесточение конкуренции как в традиционных банковских продуктах, так и в бизнес-направлениях эко-системы). Наши текущие оценки по TCS Group представляются нам адекватными: рентабельность собственного капитала (ROAE) на горизонте 2021-2023 гг. оценивается в среднем на уровне 34% (против 38% в 2020 г.), а среднегодовой темп роста чистой прибыли на тот же период - в 18% (+26% г/г в 2020 г.)", - указывает Клапко.

Аналитик отмечает, что по сравнению с аналогами TCS Group выглядит также относительно дорогой.

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