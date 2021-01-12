Возможно снижение индекса S&P 500 к 3635-3660 пунктам в ближайшие недели - BCS Express

Возможно снижение индекса S&P 500 к уровням 3635-3660 пунктов в ближайшие недели, говорится в комментарии BCS Express.

Индекс S&P 500 в понедельник снизился на фоне сдержанного ухудшения внешнего фона, констатируют аналитики инвесткомпании. "Среднесрочные перспективы остаются позитивными, таргет 4000 пунктов на горизонте I квартала 2021 года по-прежнему выглядит реалистичным. Между тем коррекционные риски после ралли выросли и в ближайшие недели могут найти отражение в умеренном снижении цен в район 3635-3660 пунктов. Осциллятор RSI на дневном графике развернулся из зоны перекупленности выше 70, отмечая постепенное смещение баланса на сторону продавцов", -указывают они.

При этом эксперты BCS Express отмечают, что рисков для перелома большого восходящего тренда пока не наблюдается. "Скользящие средние смотрят вверх, недельный осцилляторы оставляют инструменту пространство для роста, которое расширится в случае реализации локальной коррекции и снижения перекупленности. Рыночный сентимент остается позитивным, хотя ключевые драйверы уже заложены в цену, и в дальнейшем настроения могут зависеть от политической повестки и успехов в победе над COVID-19", - пишут аналитики инвесткомпании.

Ближайшие уровни поддержки индекса S&P 500: 3660 / 3635 / 3550 пунктов.

Ближайшие уровни сопротивления индекса S&P 500: 3827 / 3850 / 3900 пунктов.

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