Спрос на риск продолжает играть в пользу валют развивающихся стран - Банк "Санкт-Петербург"

Спрос на риск продолжает играть в пользу валют развивающихся стран, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в первые сессии года торговался волатильно, но стабилизировался чуть выше уровней конца года. Сейчас спрос на риск продолжает играть в пользу валют развивающихся стран, также поддержку рублю в ближайшие пару месяцев будет оказывать сезонное увеличение притока валюты по текущему счету платежного баланса. При этом эффект от роста цен на нефть до $56 за баррель марки Brent во многом нивелируется операциями Минфина на валютном рынке. По нашим оценкам, уже в январе ведомство от продаж валюты перейдет к покупкам (10-15 млрд руб. за месяц)", - отмечают эксперты банка.

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