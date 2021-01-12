Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3780-3820 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 проведет торговую сессию вторника в диапазоне 3780-3820 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику, - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов. - Главной темой для обсуждения остается проект пакета стимулирующих экономику мер, который Джо Байден представит в этот четверг. Объем программы будет превышать $1 трлн и может достигнуть $2-3 трлн. Надежда на ее принятие обуславливает относительную устойчивость индекса широкого рынка. Дальнейшая динамика настроений инвесторов будет зависеть от деталей плана Байдена. Не вызывает сомнений то, что избранный президент постарается сделать программу всеобъемлющей, чтобы оправдать ожидания электората. Масштабное стимулирование экономики было главным пунктом предвыборной программы Байдена. Тем не менее ожидания инвесторов уже достаточно высоки. S&P 500 находится на исторических максимумах. Разговоры о чрезмерном оптимизме инвесторов все активнее транслируются деловыми СМИ".

Технически S&P 500 демонстрирует сильную восходящую тенденцию, но риск коррекции усиливается, считает эксперт "Фридом Финанс". Индекс широкого рынка накануне протестировал верхнюю границу равноудаленного канала в области 3825-3830 пунктов, где столкнулся с сильным сопротивлением.

"Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, что ограничивает потенциал роста от текущих уровней. В случае развития коррекционного движения первой значимой целью выступит уровень 3700 пунктов", - отмечает Денисламов.

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