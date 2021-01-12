Рубль может укрепиться до 70-72 руб./$1 в ближайшей перспективе - МКБ

Аналитики Московского кредитного банка (МКБ) считают, что курс рубля по отношению к доллару при хотя бы нейтральном внешнем фоне может укрепиться до 70-72 руб./$1, говорится в комментарии банка.

Российский рубль с начала года пока демонстрирует околонулевую динамику. С одной стороны, поддержкой для рубля выступает рост нефтяных котировок, однако, с другой стороны, общее укрепление доллара на FX оказывает давление на ряд валют emerging markets (например, бразильский реал, южноафриканский ранд с начала года теряют около 5%), отмечают эксперты МКБ.

Согласно модели аналитиков банка, рубль по-прежнему недооценен, и на фоне позитивной сезонности счета текущих операций при хотя бы нейтральном внешнем фоне есть основания для укрепления рубля в район 70-72 руб./долл. "При этом отмечаем, что на текущий момент размер санкционной премии в рубле, с нашей точки зрения, относительно невысок, и при обострении санкционных рисков давление на рубль может возобновиться", - уточняют эксперты МКБ.

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