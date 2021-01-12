Рынок нефти готов к коррекции вниз - "Открытие Брокер"

Рынок нефти готов к коррекции вниз, говорится в аналитическом материале начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.

"Первый первый торговый день недели на рынке нефти стал днем коррекции. В самом начале азиатской сессии котировки Brent сформировали максимум $56,33/барр., что является новым максимумом с 25 февраля 2020 года. Однако с тех пор котировки стабильно снижались, поддержка $55/барр. была протестирована несколько раз, но устояла. При этом американский бенчмарк WTI, который по показаниям 14-дневного RSI находится в зоне перекупленности, опустился ниже $52/барр.", - напоминает Шульгин.

Укрепление доллара на валютном рынке стало одним из ключевых факторов давления на нефтяные котировки, полагает эксперт. Однако это можно назвать поводом для коррекции, а не ее причиной. Напомним, на прошлой неделе Саудовская Аравия пообещала добровольно сократить поставки дополнительно на 1 млн баррелей в день. Это устранило опасения в отношении переизбытка предложения в начале года и являлось ключевым драйвером роста цен на нефть в январе. С конца октября цены на нефть грубо подскочили на 45%. На старте этого ралли драйверами роста были новости о вакцинах и надежды на высокие темпы массовой вакцинации против Covid-19.

"При этом три крупнейших производителя нефти ОПЕК повысили цены для покупателей в Азии на фоне роста спроса на рынке после решения Саудовской Аравии сократить добычу, - указывает эксперт "открытие Брокер". - Азиатский регион является для указанных производителей ключевым. Повышение цен говорит о том, что поставщики черного золота видят хороший спрос потребителя и уверены в здоровом рынке. Соответственно, Ирак, Абу-Даби и Кувейт повысили стоимость февральских поставок в Азию вслед за Саудовской Аравией, которая объявила об аналогичном решении на прошлой неделе. Отметим, что Ирак является крупнейшим производителем ОПЕК после Саудовской Аравии. ОАЭ и Кувейт занимают в Картеле третье и четвертое место по добыче соответственно".

Однако, на взгляд Шульгина, вышеуказанные позитивные факторы, по сути, уже отыграны и заложены в текущие цены, поэтому коррекция сейчас выглядит логичным развитием событий на рынке энергоносителей.

Также эксперт подчеркивает, что февральские фьючерсы на WTI с 5 января стоят дороже мартовских. Такая ситуация, которая называется бэквордация, наблюдается впервые с мая, указывает на отсутствие избытка предложения и является "бычьей" структурой для рынка.

"Есть основания полагать, что в ближайшие недели слухи о не очень высоком уровне соблюдения сделки ОПЕК+ могут спровоцировать более глубокую коррекцию цен, - считает Шульгин. - Так, Россия, согласно данным ЦДУ-ТЭК, за первые 10 дней января добыла 13,9 млн тонн нефти. Минэнерго РФ использует различные коэффициенты пересчета из тонн в баррели для разных месторождений, поскольку плотность нефти может сильно отличаться. Если использовать унифицированный коэффициент пересчета 7,33, которым часто пользуются эксперты энергорынка из Bloomberg, то получается объем добычи 10,2 млн баррелей в день. Это на 1,5% больше среднесуточной добычи в декабре".

Так как участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить в январе добычу на 500 тыс. б/д относительно декабря, Россия может повысить свою добычу на 125 тыс. б/д., допускает эксперт "Открытие Брокер". При этом он уточняет, что конденсат здесь уже не учитывается. Поскольку ЦДУ-ТЭК не дает отдельно статистики по объемам нефти и конденсата, самостоятельно затруднительно с высокой достоверностью подсчитать уровень соответствия условиям сделки.

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