Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.

"С начала текущего года мы можем наблюдать рост аппетита к риску в глобальном масштабе благодаря ожидаемому усилению стимулирующей политики в США. Это стало одной из причин роста котировок нефти марки Brent выше $55 за баррель. На таком фоне российская валюта может в ближайшее время перейти к укреплению. Целевой краткосрочный диапазон, по нашим оценкам, составляет 73-75 руб./$1. При этом в случае сохранения оптимистичных настроений на глобальных рынках российская валюта, вероятно, будет торговаться вблизи нижней границы данного диапазона", - пишет Малин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.