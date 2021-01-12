Особенно привлекательны на текущей неделе акции банков - Альфа-банк

Особенно привлекательны на текущей неделе акции банков, также появилась хорошая возможность для входа в акции "Х5", отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Российский рынок акций на этой неделе работает в своем обычном режиме после новогодних и рождественских каникул. После успешного начала года мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится, хотя и не исключаем некоторой волатильности. Рост инфицированных COVID, новый штамм коронавируса и ужесточение локдаунов вызывают сейчас повышенные опасения. На рынки возвращается "reflation trade" - в четверг Д. Байден представит подробности своего пакета стимулов. Таким образом, мы ожидаем, что рост на российском рынке акций на этой неделе сохранится на фоне ротации инвесторов из акций роста в бумаги циклических компаний и недооцененные активы", - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш.

По мнению эксперта, особенно привлекательны на этой неделе банки. Акции TCS выросли в цене на 22% за последние три торговых сессии на фоне позитивных корпоративных новостей. Группа объявила о конвертации акций класса B (10 голосов за одну акцию), которые принадлежат семье Олега Тинькова, в акции класса A (1 голос за одну акцию), что, по сути, сокращает долю голосующих акций основателя до 35% с 84% и приравнивает экономическую долю к голосующей доле для всех акционеров TCS, подчеркивает Волш.

Мы можем наблюдать дальнейший интерес к этим бумагам на фоне повышения шансов включения этих бумаг в расчетную базу индекса MSCI Россия в ближайшие месяцы, полагает эксперт.

"Мы также ожидаем сильной динамики акций Сбербанка и банка "Санкт-Петербург" на фоне краткосрочного оптимизма на рынках и ухода инвесторов в акции циклических компаний. Среди ритейлеров акции "Х5" торгуются с дисконтом 3% к бумагам "Магнита" по коэффициенту 2021П EV/EBITDA после их недавнего отставания, что наши аналитики потребительского сектора считают хорошей возможностью для входа в эти бумаги", - прогнозирует аналитик Альфа-банка.

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