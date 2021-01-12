Курс рубля во вторник останется в диапазоне 74-75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля во вторник, скорее всего, останется в диапазоне 74-75 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

Внешние факторы в виде угрозы дальнейшего роста долларовых ставок и коррекции в акциях будут пока сохраняться, считает эксперт.

Также Полевой отмечает возможные покупки валюты от получателей дивидендов "ЛУКОЙЛа" и предстоящие выплаты дивидендов по акциям "Норникеля" (15 января) и "НЛМК" (22 января).

"Хотя в последних двух случаях сначала возможны дополнительные продажи валюты для аккумулирования рублей с их последующей конвертацией в валюту после выплат. Правда, они совпадут с основными налоговыми выплатами, поэтому допускаем лишь временный рост волатильности без значительного влияния на уровень курса. Также ждем оценок объема продаж валюты от Минфина в среду: по нашим оценкам, он останется вблизи декабрьских уровней (30-50 млрд руб.)", - указывает эксперт "ЛОКО-Инвеста".

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