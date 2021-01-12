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12 января 2021 года 11:19

Рынок акций РФ продолжил рост вслед за миром, индекс МосБиржи обновил пик и достиг 3520п

Москва. 12 января. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил рост на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, несмотря на продолжающийся рост числа заражений COVID-19 в мире; индекс МосБиржи повторно с начала недели превысил рубеж 3500 пунктов и обновил исторический максимум, протестировав 3520 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3513,96 пункта (+0,9%, максимум сессии и новый пик - 3520,66 пункта), индекс РТС - 1490,84 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 74,25 рубля (-0,42 рубля), золото стоит $1859,2 за тройскую унцию (+0,5%).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2% и +1,5% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,9% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, растут азиатские индексы акций. Рост доходностей по казначейским обязательствам США на рынке воспринимают в качестве временного явления. В течение дня ситуация может существенно поменяться, так как на вторник запланированы многочисленные выступления представителей ФРС. В целом, стратегия ставки "против денег" остается главной на рынках. Для российского инвестора важным станет окончательная оценка инфляции в РФ за декабрь, подведение советом директоров "ЛУКОЙЛа" итогов за 2020 год и оглашение планов на текущий год. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) сообщит объемы торгов за декабрь. Акции "ММК" торгуются последний день с дивидендами за III квартал в размере 2,391 рубля на бумагу, состоялись отсечки дивидендов в бумагах "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (0,0308 рубля на бумагу за 9 месяцев 2020 года) и "ФСК ЕЭС" (0,0088096 рубля за 9 месяцев).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что индекс МосБиржи вновь превысил 3500 пунктов и обновил максимум. Единственным объяснением этого может служить продолжающийся приток средств инвесторов на рынок акций. Причем складывается впечатление, что деньги преимущественно идут изнутри страны.

Спекулятивно рекомендуется обратить на излишне перепроданные накануне акции "Роснефти", также стоит следить за "Газпромом" - появление новостей о ходе достройки "Северного потока 2" способно отправить бумаги компании в сторону 250 руб. за штуку. По-прежнему интересна электроэнергетика, отставшая от роста рынка в последнее время.

Тем временем, индекс МосБиржи технически выглядит перекупленным. Скорее всего, коррекции избежать не удастся. Тем более, в рынке еще не в полной мере заложены санкционные риски со стороны готовящегося сесть в главное кресло Белого дома Джо Байдена, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть в начале недели скорректировалась, смягчая избыточный оптимизм прошлой недели. Ухудшение сантимента, связанное с ужесточением карантина в китайской провинции Хэбэй и сохранением жестких ограничений в Европе, стимулировало участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям. Дополнительным фактором давления выступил сильный доллар США, который укрепляется четвертый день подряд на фоне роста доходности казначейских бумаг.

Ключевые позитивные драйверы, связанные с надеждой на восстановление мировой экономики после COVID-19 и сокращением добычи странами ОПЕК+, уже отразились в котировках, поэтому на дальнейший рост выше $56 за баррель Brent вряд ли стоит рассчитывать. Вероятно, нефтяные контракты постепенно перейдут в боковой диапазон выше $50 за баррель Brent, считает эксперт.

Между тем, ряд аналитиков указывают на благоприятную ситуацию для американских сланцевиков, что может оказаться сдерживающим фактором для нефти в будущем. Цены на нефть WTI закрепились выше $50 за баррель, что открывает возможность для возобновления буровой активности и расширения производства. По оценкам Rystad Energy, операционный денежный поток (CFO) сланцевых компаний, который является одним из ключевых показателей финансового успеха предприятий добывающего сегмента (E&P), при увеличении цены WTI с $40 до $50 за баррель возрастает на 32% - до $73,6 млрд. Это значит, что при текущих ценах денежный поток становится достаточным для инвестиций в новые скважины.

Инвестиционный банк Goldman Sachs в понедельник улучшил прогноз по ценам на нефть в 2021 году: аналитики банка ожидают цену на Brent на уровне $65 за баррель уже летом, хотя ранее такие уровни прогнозировались лишь к концу года. Причиной пересмотра прогноза стало решение Саудовской Аравии о дополнительном сокращении добычи на 1 млн б/с в феврале и марте 2021 года. При этом в ближайшей перспективе банк ожидает консолидации, учитывая масштабы недавнего ралли, отмечает Галактионов.

В США индексы акций в понедельник снизились на 0,3-1,2%, отступив от рекордных максимумов, достигнутых в конце прошлой недели. Инвесторы взвешивают риски, связанные с продолжающимся ростом числа заражений COVID-19, и следят за последствиями акции протеста у здания Конгресса США на прошлой неделе, пишет MarketWatch.

Ранее поддержку рынку оказали ожидания принятия новых экономических стимулов после достижения демократического большинства в Конгрессе.

Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Тем временем, во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после выходного вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,2%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов подрос на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. В резолюции конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, выявили у четырех человек в Японии, сообщил телеканал NHK. По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии.

Нефть во вторник не оставляет попыток продвинуться выше, несмотря на сигналы возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США; цена Brent находится на $0,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $56,09 за баррель (+0,8% и -0,6% накануне), февральская цена WTI - $52,72 за баррель (+0,9% и +$0,01 в понедельник).

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+19,3%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+5,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,1%), ГДР Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-10,6% и -5,4% "префы"), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-4,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,99 млрд рублей (из них 6,72 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,09 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,66 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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