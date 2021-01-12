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12 января 2021 года 11:00
Давление на котировки нефти к концу текущей недели усилится - Альфа-банк
Давление на котировки нефти к концу текущей недели усилится, говорится в обзоре Альфа-банка. " Мы ждем к концу недели дальнейшего снижения цены на нефть марки Brent на фоне отсутствия позитивных катализаторов роста, а также опасений, вызванных первыми признаками начала второй волны пандемии COVID-19 в Китае, - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш. - Поскольку рост инфицированных в Азии растет с начала года, что послужило причиной введения чрезвычайного положения в Токио и других провинциях в Японии, мы ожидаем, что рынок учтет риск дальнейшего ослабления спроса на нефть, что может стать причиной возвращения цен в диапазон $51-53/барр.". На взгляд эксперта, примечательно, что национальная нефтяная компания Saudi Aramco в пятницу объявила о скидках для Европы, установив цены на нефть на $0,5/барр. ниже по февральским контрактам, что окажет дополнительное давление на Brent в ожидании роста конкуренции между Саудовской Аравией и Россией, затруднив тем самым поиск консенсуса в рамках сделки ОПЕК+. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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