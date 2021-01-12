Идея дня: пора присмотреться к акциям East West Bancorp, Key Bank и Truist Financial Corp - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обращают внимание на региональные банки, зависящие от своего кредитного бизнеса, и отдают предпочтение East West Bancorp, Key Bank (KeyCorp) и Truist Financial Corp., говорится в комментарии инвестбанка.

"Акции банков стали исключением на фоне падения американского рынка в понедельник. Банковский сектор выигрывает от роста наклона кривой доходности гособлигаций, потому что увеличиваются процентные доходы и маржа банков. Если ранее мы отдавали предпочтение качественным, хорошо капитализированным банкам с существенным доходом от некредитных бизнес-направлений, то теперь также обращаем внимание на региональные банки, которые сильно зависят от своего кредитного бизнеса. Это такие банки, как East West Bancorp, Key Bank и Truist Financial Corp.", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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