Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 5,95-6,15% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 5,95-6,15% годовых на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На текущей неделе доходность 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазон 5,95-6,15% годовых, продолжая отыгрывать рост доходности облигаций на глобальном рынке. Внутренних факторов пока недостаточно, чтобы компенсировать ухудшение внешнего фона. Минфин РФ в I квартале 2021 года планирует разместить новый госдолг на 1 трлн руб., в то время как банковская система перешла в состояние структурного дефицита ликвидности", - пишет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

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