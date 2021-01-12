Рубль активно восстанавливается к доллару и евро на старте торгов после падения накануне

Москва. 12 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после падения накануне и с учетом возобновившей укрепление нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,29-74,46 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,39 руб./$1 (-26,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,43 руб./EUR1 (-37 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 31,4 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,23 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет к доллару и евро утром во вторник в рамках коррекции после падения накануне и с учетом возобновившей укрепление нефти. Поддержку его котировкам также оказывает спрос на рублевую ликвидность перед стартом налогового периода января.

В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Цены на нефть возобновили небольшое укрепление на фоне стабилизации доллара на глобальном рынке. Рост доллара США сокращает привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах. В предыдущие дни американская валюта уверенно росла в связи с повышением доходностей US Treasuries, пишет MarketWatch.

Повышение процентных ставок казначейских облигаций США традиционно поддерживает доллар - чем выше ставки, тем более привлекательна для покупателей американская валюта.

На прошлой неделе доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 1% впервые с марта на фоне общего увеличения интереса к риску в связи с ожиданиями наращивания мер поддержки экономики администрацией избранного президента США Джо Байдена. Во вторник она составляет 1,15% годовых.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник увеличилась на 0,38% - до $55,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,46% - до $52,49 за баррель.