Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-75,5 руб./$1 и на уровне 90,5-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Ослабление национальной валюты к доллару и евро связано с укреплением позиций доллара к мировым валютам, а также со снижением интереса к рисковым активам со стороны инвесторов. Опасения роста масштабов пандемии по мере выявления нового штамма коронавируса из Великобритании ведет к снижению нефтяных котировок, что также оказывает давление на курс рубля", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,73% и составила 55,58 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,34% и составила 51,88 долларов за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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