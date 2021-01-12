Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1 в ближайшие недели - BCS Express

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 73-76 руб./$1 в ближайшие недели, говорится в комментарии BCS Express.

"Геополитика вкупе с ростом инфляционных ожиданий сейчас являются причинами того, что курс пары доллар/рубль не показывает привычного снижения вслед за выросшими ценами на нефть. Эта осторожность участников на валютном рынке в ближайшие недели должна сохраниться. По доллару может быть актуален широкий коридор 73-76 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Кроме того, аналитик обращает внимание на шестидневный рост доходности по американским гособлигациям - это в том числе негативный сигнал для длинных рублевых бондов и позитивный для пары доллар/рубль, считает он.

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