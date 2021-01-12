Возможно укрепление рубля до 74 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Возможно укрепление рубля во вторник в направлении к уровню 74 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром вторника доллар глобально слабеет после роста в понедельник. Возможно, отмечают эксперты Sber CIB, его недавнее укрепление на фоне роста доходности казначейских облигации США пока приостановилось. В этих условиях рубль может направиться к 74 руб./$1. Также в ближайшие дни поддержку валютам развивающихся рынков и рублю может оказать план экономических стимулов от команды Джо Байдена (будет представлен в четверг).

Нефтяной рынок ждет новых прогнозов спроса и предложения на 2021 год и данных по товарным запасам нефти в США. По оценкам Sber CIB, во вторник углеводородное сырье скорее подешевеет, чем прибавит в цене - на рынок оказывают давление укрепление доллара, новые карантинные ограничения в Японии и Китае, а также заявления МЭА о прибыльности американской сланцевой нефти.

Также аналитики инвестбанка предполагают, что в первой половине сессии во вторник доходность ОФЗ, скорее всего, поднимется на 2-5 б. п. на фоне ослабления рубля и повышения доходности госдолга в Азии и США.

Динамика российских акций во вторник, по мнению экспертов Sber CIB, может быть нейтральной, но не исключен и рост индекса Мосбиржи выше 3500 пунктов.

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