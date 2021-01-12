12 января 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: позитивный внешний фон поддержит рынок акций РФ на открытии торгов во вторник
По мнению аналитиков, у российского рынка акций есть шансы подрасти во вторник под воздействием позитивного внешнего фона, однако не стоит забывать, что технически индекс Мосбиржи выглядит перекупленным.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Дорожают нефть и промышленные металлы. Азиатские индексы преимущественно торгуются в плюсе. Рост доходностей по казначейским обязательствам США на рынке воспринимают в качестве временного явления. В течение дня ситуация может существенно поменяться, так как на вторник запланированы многочисленные выступления представителей ФРС. В целом, стратегия ставки против денег остаётся главной на рынках. Для российского инвестора сегодня стоит обратить внимание на окончательную оценку инфляции за декабрь. Совет директоров "ЛУКОЙЛ" рассмотрит итоги за 2020 год и огласит планы на новый год. Московская Биржа сообщит объёмы торгов за декабрь. Акции ММК будут торговаться последний день с дивидендами 2,391 рублей на бумагу".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "У российского рынка акций есть все шансы подрасти и вновь уйти по индексу Мосбиржи выше 3500 пунктов во вторник. Спекулятивно рекомендуем обратить на излишне перепроданную в понедельник "Роснефть". Внимательно следим за "Газпромом": появление новостей о ходе достройки "Северного потока 2" способно отправить бумаги компании в сторону 250 руб. По-прежнему интересна электроэнергетика, отставшая от роста рынка в последнее время. Однако индекс Мосбиржи технически выглядит перекупленным. Скорее всего, коррекции избежать не удастся. Тем более, что в рынке не в полной мере заложены санкционные риски со стороны готовящегося сесть в главное кресло Белого дома Джо Байдена".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3470-3490 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся во вторник утром".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Индекс Московской биржи обновил максимум. С конца 2020 года бенчмарк вырос почти на 6%. При этом торговые обороты в первый полный рабочий день нового года значительно превысили среднедневные. Рынок не реагирует на внешний негатив. Полагаем, что рост обеспечили в основном локальные инвесторы. Котировки Сбербанка (+2,10%) обновили максимум на высоких объемах. Ожидаем, что зависимость динамики российского рынка от ситуации на внешних площадках сохранится, но будет слабо выражена до конца недели. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник: 3450-3550 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Общий долгосрочный взгляд предполагает удержание длинных позиций, но если говорить о краткосрочных спекуляциях, то формирование новых длинных позиций широким фронтом сопряжено с повышенными рисками. По индексу Мосбиржи важными среднесрочными уровнями сопротивления выступают отметка 3520 и диапазон 3600-3610 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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