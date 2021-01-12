Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "ЛУКОЙЛ" и макростатистика:

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит итоги 2020 года и планы на 2021 год;

- В 19:00 МСК будет опубликована статистика по инфляции в РФ за декабрь;

- В США выйдет индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB, также ожидаются выступления глав трех региональных банков ФРС.

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