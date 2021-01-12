Американские фондовые индексы отступили от рекордных максимумов

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник.

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, отступив от рекордных максимумов, которые были достигнуты в конце прошлой недели.

Инвесторы взвешивают риски, связанные с продолжающимся ростом числа заражений COVID-19, и следят за последствиями акции протеста у здания Конгресса США на прошлой неделе, пишет MarketWatch.

Основные индексы США подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу, завершив первую рабочую неделю 2021 года в плюсе. Поддержку рынку оказали ожидания принятия новых экономических стимулов после достижения демократического большинства в Конгрессе.

По итогам прошлой недели Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq Composite - на 2,4%.

Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Тем временем в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) подешевели по итогам торгов на 6,4%. Компания на прошлой неделе объявила о решении бессрочно заморозить личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, так как сочла его публикации способными спровоцировать насилие.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 1,5% на фоне новостей о крушении авиалайнера в Индонезии. Пассажирский самолет компании Sriwijaya Air потерпел крушение в субботу и упал в Яванское море. Министр транспорта Индонезии сообщил, что всего на борту Boeing 737-500 находились 62 человека - 50 пассажиров, включая 10 детей, и 12 членов экипажа.

Бумаги Carnival Corp. (SPB: CCL) потеряли в цене 1,6%. Крупнейший в мире круизный оператор предупредил, что может зафиксировать чистый убыток в размере $2,2 млрд по итогам четвертого финансового квартала, завершившегося 30 ноября. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали менее значительный убыток - на уровне $1,59 млрд.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали на 7,8%, продемонстрировав снижение впервые за последние 12 торговых сессий. Подъем цены акций производителя электромобилей в последние дни вывел главу компании Илона Маска на первое место в рейтинги богатейших людей мира, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Котировки ADR NIO Inc. подскочили на 6,4%. Китайский производитель электромобилей, акции которого торгуются в Нью-Йорке, представил седан класса "люкс" ET7, который станет четвертой моделью компании, сообщает The Wall Street Journal.

Акции ODP Corp. взлетели в цене на 19,4%. USR Parent Inc., владеющая сетью магазинов товаров для офиса Staples, сделала предложение о покупке ODP, которой принадлежит конкурент Staples - сеть Office Depot, более чем за $2 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник опустился на 89,28 пункта (0,29%) и составил 31008,69 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 25,07 пункта (0,66%) - до 3799,61 пункта.

Nasdaq Composite потерял 165,54 пункта (1,25%) и составил 13036,43 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются в ходе торгов во вторник.

В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

В Палату представителей Конгресса США в понедельник была внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа от власти.

Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник.

Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,1%.

Заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от обнаруженных ранее видов в Великобритании и ЮАР, выявили у четырех человек в Японии, сообщил телеканал NHK.

По данным японского Минздрава, все заболевшие побывали в штате Амазонас на северо-западе Бразилии.

Лидерами роста на торгах в Токио являются акции Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc., которые дорожают на 8,3%.

Бумаги производителя потребительской электроники Sony прибавляют в цене 1,2%, тогда как акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,6%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают бумаги телекоммуникационной компании China Mobile (SPB: CHL) Ltd., которые укрепляются на 5%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) теряют в цене 0,2%, бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. поднимаются на 4,7%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 2,7%.

Котировки производителя чипов памяти SK Hynix Inc. снизились на 5,3%. Рыночная стоимость Samsung Electronics Co. уменьшилась на 3,1%.

Бумаги автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. теряют 5,6% и 2% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,8%.

Цена бумаг BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подешевели на 1,1% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть опускаются во вторник на сигналах возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $55,56 за баррель, что на $0,1 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 января эти контракты подешевели на $0,33 (0,6%) - до $55,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,17 за баррель, что на $0,08 (0,15%) ниже уровня предыдущих торгов. В понедельник фьючерсы выросли в цене на $0,01 - до $52,25 за баррель, максимума с 21 февраля.

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. - Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США, сокращающее привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов во вторник.