Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 12 января. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала

Американские фондовые индексы умеренно снизились по итогам торгов в понедельник, отступив от рекордных максимумов, которые были достигнуты в конце прошлой недели. Инвесторы взвешивали риски, связанные с продолжающимся ростом числа заражений COVID-19, и следили за последствиями акции протеста у здания Конгресса США на прошлой неделе.

Основные индексы США подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу, завершив первую рабочую неделю 2021 года в плюсе. Поддержку рынку оказали ожидания принятия новых экономических стимулов после достижения демократического большинства в Конгрессе. Избранный президент США Джо Байден в пятницу призвал к новым мерам стимулирования экономики, включающим прямые выплаты жителям страны, на фоне снижения числа рабочих мест в декабре впервые с апреля из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, Байден представит свои предложения по поддержке экономики в четверг.

Тем временем в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесена резолюция, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. Однако в связи с возражениями конгрессмена-республиканца Алекса Муни рассмотрение резолюции было перенесено на вторник. Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов во вторник. В центре внимания остается ситуация с распространением коронавируса. Инвесторы также заняли осторожную позицию на фоне сообщений о том, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии представила резолюцию для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,17%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 2,7%. Австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,8%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться во вторник утром после падения накануне на сигналах возможного увеличения предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $55,77 за баррель, что на 0,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 января эти контракты подешевели на 0,6% - до $55,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $52,39 за баррель, что на 0,27% выше уровня предыдущих торгов.

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,063 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,853 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 января снизился на 0,26% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (9-11 января) 0,19%, опустившись до 722,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-2,75%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-2,15%) и "РЖД-001P-05R" (-1,7%), а в лидерах роста - облигации "РЖД БО-07" (+0,58%), "ЧТПЗ-001Р-05" (+0,22%) и "МТС-001P-12" (+0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 22-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 4,45% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 10,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ЗАО "СуперОкс" 31 декабря исполнило в полном объеме обязательство по выплате 5-го купонного дохода по облигациям серии БО-П01 на сумму 7,480 млн рублей. В тот же день компания в существенном факте сообщала о наступлении техдефолта по выплате купона в связи с техническими причинами. В сообщении представителя владельца облигаций - "Регион Финанс" уточнялось, что обязательство не выполнено из-за технической проблемы при переводе денежных средств в НРД. Компания разместила 3-летние облигации серии БО-П01 объемом 200 млн рублей в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы серии 001Р на 10 млрд рублей. Программа 10-летняя, в рамках программы облигации могут быть размещены также на 10 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.