Индекс Мосбиржи, вероятно, поднимется выше 3500 пунктов во вторник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, сможет подняться выше 3500 пунктов во вторник, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"У российского рынка акций есть все шансы подрасти и вновь уйти по индексу Мосбиржи выше 3500 пунктов во вторник. Спекулятивно рекомендуем обратить на излишне перепроданную в понедельник "Роснефть". Внимательно следим за "Газпромом": появление новостей о ходе достройки "Северного потока 2" способно отправить бумаги компании в сторону 250 руб. По-прежнему интересна электроэнергетика, отставшая от роста рынка в последнее время", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Однако эксперт отмечает, что индекс Мосбиржи технически выглядит перекупленным. Скорее всего, считает Антонов, коррекции избежать не удастся. Тем более что, на взгляд аналитика "Алор Брокер", в рынке не в полной мере заложены санкционные риски со стороны готовящегося сесть в главное кресло Белого дома Джо Байдена.

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