Рост цены нефти выше $56/барр. пока маловероятен - BCS Express

Рост цены на нефть марки Brent выше уровня в $56 за баррель пока маловероятен, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на фьючерсы нефти марки Brent скорректировались в понедельник, смягчая избыточный оптимизм прошлой недели, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Ухудшение сентимента, связанное с ужесточением карантина в китайской провинции Хэбэй и сохранением жестких ограничений в Европе, стимулировало участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям. Дополнительным фактором давления выступил сильный доллар США, который укрепляется четвертый день подряд на фоне роста доходности казначейских бумаг, отмечает аналитик.

"Ключевые позитивные драйверы, связанные с надеждой на восстановление после COVID-19 и сокращением добычи странами ОПЕК+, уже отразились в котировках, поэтому на дальнейший рост выше $56 пока рассчитывать рано. Вероятно, нефтяные контракты постепенно перейдут в боковой диапазон выше $50 за баррель Brent", - считает Галактионов

Также эксперт BCS Express обращает внимание, что цены на нефть марки WTI закрепились выше $50 за баррель, что открывает возможность для возобновления буровой активности и расширения производства.

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