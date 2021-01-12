Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги во вторник в диапазоне 3470-3490 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник в диапазоне 3470-3490 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3470-3490 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенный внешний фон, сложившийся во вторник утром", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине торгов во вторник участники будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на российские фондовые индексы, по мнению Манжоса, способна оказать публикация ноябрьской статистики по количеству новых вакансий на рынке труда в США (18:00 МСК).

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