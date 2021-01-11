Рынок акций РФ начал неделю с роста, индекс МосБиржи протестировал рубеж 3500п и откатил

Москва. 11 января. Рынок акций РФ начал постпраздничную неделю января с роста большинства blue chips, индекс МосБиржи обновил максимум и впервые протестировал рубеж 3500 пунктов, после чего откатился на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок, выпускающих пар после ралли начала года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3482,48 пункта (+0,8%, максимум дня и новый исторический пик - 3516,9 пункта), индекс РТС - 1466,56 пункта (без изменений); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) (MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,8%.

Доллар вырос до 74,8 рубля (+0,65 рубля), золото стоит $1847,2 за тройскую унцию (+0,6%).

Подорожали акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4% и +2,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%, до 2974,2 рубля), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

ГДР TCS Group продолжили рост к новым максимумам после взлета на 19% в пятницу на фоне известий, что группа изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

По сообщению TCS Group, все 69 млн 914,043 тыс. акций класса В (обладают десятью голосами), принадлежащих подконтрольным Тинькову Rigi Trust и Bernina Trust, конвертируются в акции класса А. Все акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные, после конвертации каждая акция будет представлять один голос. Количество глобальных депозитарных расписок (ГДР) не изменится и составит 129 млн 391,443 тыс. штук.

Главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский считает, что у TCS Group значительно выросли шансы на включение в индекс MSCI Russia (в настоящее время бумаги TCS входят в расчетную базу MSCI Russia Small Cap index) по итогам февральского пересмотра, если за текущую неделю котировки этих бумаг достигнут уровня $41-42 за штуку.

Подешевели в понедельник акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов, рубль снизился вслед за динамикой нефтяных цен, которые развернулись вниз после роста на протяжении недели. После решения ОПЕК+ об отложении увеличения добычи на два месяца, чтобы дождаться восстановления спроса, котировки с начала января прибавили 8%. В понедельник нефть корректируется на фоне укрепления доллара на Forex после того, как градус напряженности вокруг передачи власти в США сократился (Трамп заверил в том, что обеспечит передачу власти 20 января).

Рынок акций РФ продолжил движение вверх вслед за мировыми площадками, индекс МосБиржи вышел на новые вершины, а индекс РТС обновил максимум за год. Поддержку рынкам оказывают стабилизация ситуации в США по вопросу передачи президентской власти, надежды на масштабные меры стимулирования экономики и выросшая нефть, также повышается интерес к активам развивающихся стран. В краткосрочной перспективе на российском рынке акций возможна коррекция вслед за азиатскими и европейскими рынками, коридор для индекса МосБиржи составит 3400-3500 пунктов, для индекса РТС - 1400-1500 пунктов, считает эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки акций и нефть в начале недели корректируют мощный рост предыдущих сессий. Рубль полностью нивелировал наблюдавшуюся на протяжении большей части прошлого года переоцененность к нефти, так как рублевая стоимость барреля Brent вернулась в диапазон 2019 года - 3700-4400 рублей (в понедельник рублевая цена составила порядка 4156 руб.). В случае возобновления устойчивого роста нефти рубль может вернуться к активному укреплению.

Котировки Brent обновили максимальные уровни с прошлого февраля, после чего скорректировались. Давление на все сырьевые товары оказывает активное повышение доллара, что является фундаментальным негативом для данного сектора. Тем не менее, снижение нефти не выходит за рамки даже минимальной коррекции мощной волны роста, стартовавшей в начале ноября, отмечает Бабин.

Как считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, одной из главных новостей начала января стали известия от TCS Group, которая планирует изменить структуру капитала, что приведет к снижению доли Олега Тинькова с 84% до 35%. Акции Сбербанка подорожали на новостях об интересе банка к покупке продавца электроники "Ситилинк", что будет способствовать расширению экосистемы корпорации.

Негативное влияние на рубль оказывают события в американской политике: демократы лишили республиканцев большинства в Сенате, а это означает, что возник демократический консенсус в Белом доме и Конгрессе - это ускорит принятие как мер стимулирования, так и каких-либо санкционных решений против РФ.

Тем временем, пандемия сдерживает оптимизм европейских инвесторов, самые большие потери наблюдаются в секторе базовых материалов, а фаворитом выступает сектор здравоохранения. Негативный тон торгам задали новости из Китая, где был объявлен карантин в двух городах провинции Хэбэй. В самой Европе индекс карантинных мер находится на максимуме за все время. В Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация из-за переполнения госпиталей. Аналогичные меры объявлены в японском Токио. Однако на другой чаше весов заявления, которые сделал избранный президент США Джо Байден по поводу стимулирующих программ на триллионы долларов. По сути, рынки всю прошедшую неделю делали активные ставки против денег, пока столь сильный натиск не был остановлен заявлениями вице-председателя ФРС Ричарда Клорида по поводу отсутствия немедленных планов по увеличению количественных программ. Впрочем, в ФРС неоднократно говорили о том, что сначала должны быть одобрены фискальные меры, а затем Федрезерв скажет свое слово.

Очередной поток новостей о мерах карантинного характера от Японии до США напоминает нефтяному рынку о слабости текущего спроса. Эта слабость может сохраниться достаточно длительное время, пока не проявится эффект массовой вакцинации. Кроме того, на рынке постепенно формируются ожидания того, что рублю будет сложно укрепляться при демократическом консенсусе в Вашингтоне, а рынок акций - это один из лучших способов защиты от неблагоприятного курса, считает Кочетков.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, депозитарные расписки TCS Group Holding (SPB: TCS), в которую входит Тинькофф банк, обновили максимум, отыгрывая новости о снижении доли основного акционера Олега Тинькова до 35% с 84%. В целом рост индекса МосБиржи продолжился в свете ослабления рубля и роста спроса на бумаги нефтегазового сектора, на который приходится примерно половина рыночной капитализации.

По словам аналитика Sber CIB Коула Эйксона, за время российских новогодних каникул в мире произошло много значимых политических событий. Правительство США объявило о новых планах по ограничению инвестиций в некоторые китайские ценные бумаги, а в Вашингтоне протестующие пытались помешать процедуре утверждения итогов президентских выборов, прорвавшись в здание Конгресса. Впрочем, все это не выбило глобальные рынки из колеи восходящего тренда. На нефтяной рынок повлияло не только ралли на мировых фондовых биржах, но и развитие событий в рамках ОПЕК+ (Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила суточную добычу на 1 млн баррелей).

В США впервые со второго квартала прошлого года зафиксировано сокращение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, и это обнадежило фондовые рынки, дав им основания рассчитывать на расширение программы стимулирования американской экономики. Эти надежды укрепил избранный президент США Джо Байден, который также высказался за дополнительное стимулирование, и победа Демократической партии в борьбе за два места в Сенате. При этом глобальные инвесторы не придают слишком большого значения тому, что восстановление экономики замедляется, а также негативным последствиям дополнительного стимулирования и рискам, связанным с тем, что политика американских властей может отразиться на прибыльности инвестиций.

Курс расписок TCS Group превысил уровень $34,62 за акцию, который предварительно считался пороговой отметкой для включения бумаг компании в расчетную базу индекса MSCI Standard в мае. Для того, чтобы акции TCS Group были включены в индекс уже в феврале, необходимо, чтобы в период с 18 по 29 января они торговались примерно по $41,54 за штуку (особенно с 18 по 22 января). Пороговые уровни для включения акций в расчетную базу MSCI меняются ежедневно в зависимости от ситуации на глобальном рынке, отмечает аналитик.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (в Японии выходной - празднуется День совершеннолетия, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,1%) и США (индекс S&P 500 снижается на 0,5%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Нефть в понедельник также подешевела на фоне укрепления доллара, но к вечеру отыграла часть потерь; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $55,57 за баррель (-0,8% и +3% в пятницу), февральская цена WTI - $52,05 за баррель (-0,4% и +2,8% в пятницу).

Сдерживают снижение цен ожидания новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+39,9% и +23,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+39,8% и +8,2% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+10,3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7,5%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+7,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+5,5%).

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-9,3%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-7,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,5%), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 143,29 млрд рублей (из них 31,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 24,44 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 15,41 млрд рублей - на акции "Норникеля").