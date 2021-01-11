Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

Курс доллара США составил 74,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 46,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,79 руб./EUR1, подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 34,2 копейки - до 81,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 января на 64 копейки, до 74,5157 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,92 копейки, до 90,8123 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах вслед за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" идут вниз на фоне укрепления американского доллара, реагирующего на снижение котировок на рынке US Treasuries и уменьшение напряженности вокруг передачи власти в США.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа 6 января прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. Трамп после утверждения победы Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

"В понедельник доллар продолжает дорожать на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Рубль подешевел на 0,5% и торгуется около 74,6 руб. за доллар. Мы допускаем, что чуть позднее экспортеры могут активизировать продажи валюты после праздников (вероятно, в последние две недели они ее практически не продавали). В центре внимания в понедельник будут комментарии представителей ФРС США Рафаэля Бостика и Роберта Каплана, которые могут прокомментировать недавний рост ставок в США и потенциальные действия Федрезерва", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены рекордными показателями заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 на фоне сохранения жестких ограничений в значительной части мира. В то же время ожидания наращивания объемов стимулирования в США смягчают негативные настроения.

В мире по состоянию на 23:45 МСК воскресенья, 10 января, было выявлено 90 045 410 случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Пятерку стран с максимальным числом зараженных составили США (22,2 млн), Индия (10,45 млн), Бразилия (8 млн), Россия (3,36 млн), Великобритания (3 млн).

В понедельник, 11 января, стало известно о первом заражении новым штаммом коронавируса в России. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, заболевшим оказался гражданин РФ, недавно вернувшийся из Великобритании. Попова уточнила, что болезнь была обнаружена еще в конце декабря.

Новый, более заразный, штамм вируса впервые был обнаружен в Великобритании в сентябре прошлого года. Уже к середине декабря он распространился по всей стране, а премьер страны Борис Джонсон заявлял, что он распространяется на 70% быстрее, чем предыдущие известные штаммы. Правда, медики при этом утверждают, что он не более опасен, чем первые версии коронавируса.

Между тем, инвесторы продолжают рассчитывать на увеличение объемов стимулирования экономики США. Слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу, поддерживает этот настрой. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник уменьшилась на 1,21% - до $55,31 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3% - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,69% - до $51,88 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%.

"Нефть дешевеет в связи с укреплением доллара и ростом заболеваемости коронавирусом в Китае. В понедельник значимых для нефтяного рынка событий и публикаций не ожидается, поэтому инвесторы, вероятно, сосредоточат внимание на укреплении доллара США и росте числа заболевших коронавирусом в Китае, где уже вводятся новые карантинные ограничения. Мы полагаем, что под влиянием этих факторов фьючерсы Brent могут ближе к вечеру протестировать уровни поддержки в диапазоне $54,7-55,2 за баррель (признаки перекупленности есть уже сейчас, поэтому коррекция вполне вероятна). Впрочем, по нашему мнению, едва ли следует опасаться более существенного снижения цен с учетом того, что избранный президент США Джо Байден недавно предложил принять большой пакет мер по стимулированию экономики", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Банки в ходе состоявшегося в понедельник аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 364 дня привлекли 10 млрд 310 млн рублей, на аукционе были удовлетворены все заявки, следует из материалов ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,5000% годовых. Минимальная заявленная ставка составила 4,5000% годовых, максимальная - 4,5001%.

ЦБ РФ с июня 2020 года ежемесячно проводит аукционы месячного и годового репо. Особого спроса у банков на годовое репо не отмечается. Из восьми проведенных аукционов январский стал четвертым результативным. В декабре 2020 года банки также привлекли 10,5 млрд рублей, в июне - 5,1 млрд рублей, в октябре - 20,01 млрд рублей, четыре аукциона не состоялись из-за отсутствия спроса.

Начиная с ноябрьского аукциона лимит составляет 100 млрд рублей, для первых пяти аукционов он составлял 400 млрд рублей.

Большей популярностью у банков на фоне роста размещения Минфином ОФЗ пользуются аукционы месячного репо. В понедельник банки РФ в ходе аукциона прямого репо со сроком размещения средств на 35 дней привлекли 1 трлн 102,156 млрд рублей при лимите в 1,5 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Средневзвешенная ставка аукциона составила 4,3500% годовых, в заявках были указаны ставки в диапазоне 4,3500-4,3600%.

На предыдущем аналогичном аукционе в декабре 2020 года банки привлекли почти 807 млрд рублей, в ноябре - 1,2 трлн рублей, в октябре - 600 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов понизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,59% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 4,64% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 4,9% и 4,89% годовых соответственно.