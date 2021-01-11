Возможно достижение котировками акций РусГидро уровня 0,8401 руб. на текущей неделе - "Велес Капитал"

Возможно достижение котировками акций "РусГидро" уровня 0,8401 руб. на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Бумаги "РусГидро" в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее обнародовала сама компания, планы по основным финансовым показателям на 2025 год", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

С технической точки зрения, указывает эксперт "Велес Капитала", акции "РусГидро" на повышенных объемах стремятся к пику с июня прошлого года в 0,8401 руб., достижения которого на этой неделе нельзя исключать при сохранении поддержек 0,8250 руб. и 0,8100 руб. "Впоследствии бумаги при прочих равных могут пойти на штурм 0,8500 руб. В целом до преодоления указанных поддержек имеет смысл сохранять краткосрочные "длинные" позиции, а среднесрочные держать при положении котировок выше 0,7800 руб." - пишет Кожухова.

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