.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ реализован - BCS Express
.
11 января 2021 года 14:15
Краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ реализован - BCS Express
Краткосрочный потенциал роста российского рынка акций реализован, а долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "В конце второй декады декабря 2020 г. проводилась очередная актуализация статистических параметров доходностей индексов Мосбиржи и американского S&P 500 полной доходности (total return). Был сделан вывод о сохраняющемся среднесрочном потенциале отечественного рынка акций и, как минимум, о 4%-ом краткосрочном апсайде фондового индекса страны", - напоминает Зельцер. Три недели спустя после декабрьской оценки (данные для текущей оценки в статье представлены по состоянию на закрытие рынков 8 января), учитывая и праздничный период января, по мнению Зельцера, можно сделать следующие заключения: - спред доходностей индексов РФ и США, обладающих максимальной пофакторной корреляцией, снизился с 33% до 16%, или почти в 2 раза; - темп роста российского рынка обгоняет динамику американского, что говорит о сужении аномального спреда и сокращении недоинвестированности рисковых инструментов России; - резкий скачок показателя выше 50% на волне геополитических рисков начала осени сошел на нет. "Видим, что краткосрочный потенциал роста российского рынка реализован, - резюмирует эксперт BCS Express. - Подъем индекса был статистически обоснован, сейчас аномалий не прослеживается. И хотя долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, краткосрочная динамика индекса Мосбиржи теперь будет целиком зависеть от внешних драйверов курсообразования рынка, если не вмешается сторонний фактор. Учитывая локальную перекупленность рисковых активов, на текущих уровнях рынка можно ожидать, как минимум, замедление импульса роста". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
11 января 2021 года 18:02
Курс рубля, вероятно, сможет укрепиться до уровней 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона, говорится в обзоре Газпромбанка. "В понедельник рубль находится примерно на уровне 74,6 руб./$1. Таким образом, несмотря на удорожание нефти на 6,9% в 2021 году, рубль ослаб примерно на 0,7%, что... читать дальше
.11 января 2021 года 17:59
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за... читать дальше
.11 января 2021 года 17:32
Акции Procter&Gamble, Tyson Foods, Kimberly-Clark, Walmart и Costco интересны для покупки в настоящее время - "Фридом Финанс"
Акции компаний базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков наиболее интересны для покупки в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Главным драйвером для рынков на... читать дальше
.11 января 2021 года 16:59
Котировки акций компании Intel Corp. могут подняться до уровня $56 за штуку в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Любые новые подробности, связанные с переходом Intel на аутсорсинг в сборке флагманских процессоров, которые еще только... читать дальше
.11 января 2021 года 16:20
Возможно ослабление курса рубля до уровня 80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб./$1. По текущим ценам мы рекомендуем формировать длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в США геополитические... читать дальше
.11 января 2021 года 15:45
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции, -... читать дальше
.11 января 2021 года 15:45
Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. читать дальше
.11 января 2021 года 15:16
Возможно достижение котировками акций РусГидро уровня 0,8401 руб. на текущей неделе - "Велес Капитал"
Возможно достижение котировками акций "РусГидро" уровня 0,8401 руб. на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Бумаги "РусГидро" в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее... читать дальше
.11 января 2021 года 14:45
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой... читать дальше
.11 января 2021 года 13:45
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 при возрастающей вероятности дальнейшего укрепления, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Рубль в меньшей степени реагирует на ралли в нефти, что обусловлено санкционной... читать дальше
.11 января 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: от $123, потенциальная доходность: 8,94%, стоп-приказ: $118, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Регулятор Великобритании одобрил вакцину... читать дальше
.11 января 2021 года 12:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "АЛРОСА" с целью 125 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 99 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "13 января 2021 года "АЛРОСА" опубликует... читать дальше
.11 января 2021 года 12:30
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления - Sber CIB
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Капитализация TCS Group с начала года выросла практически на 30% на новостях о том, что Олег Тиньков конвертировал принадлежащие ему акции класса B в акции... читать дальше
.11 января 2021 года 11:59
Текущая расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в I квартале 2021г, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, отмечается в комментарии Росбанка. "Несмотря на довольно напряженную встречу представителей группы ОПЕК+ в начале января из-за разногласий... читать дальше
.11 января 2021 года 11:38
Рубль в ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Рубль в ближайшие 3-6 месяцев, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого. "Курс рубля к доллару на торгах с начала года почти не изменился при смешанной динамике ЕМ валют. Высокие цены на нефть,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.