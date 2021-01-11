Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 - "Фридом Финанс"

Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 при возрастающей вероятности дальнейшего укрепления, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Рубль в меньшей степени реагирует на ралли в нефти, что обусловлено санкционной неопределенностью - в преддверии инаугурации Д. Байдена могут последовать важные политические заявления. Сказывается также коррекция в валютах развивающихся стран. Индекс MSCI Intl Emerging Market Currency потерял около 0,5% за последние дни. Рубль до конца недели будет сохранять коридор 72,6-75 руб./$1, вероятность укрепления возрастает", - отмечает Миронюк.

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание на то, что рост индекса Мосбиржи более чем на 1,5% в первые часы торгов понедельника 11 января связан с возвращением большинства участников рынка после окончания официальных праздников и ралли в котировках Brent. В первую торговую неделю после Нового года они выросли в моменте на 10% пробив психологически важный уровень $55 за баррель Brent, февральский фьючерс достиг $56,16/барр.

"Несмотря на снижение доли нефтегазовых доходов в бюджете РФ до 29% от общих поступлений, государство и добывающие компании ощутят значительный приток валютной выручки. Коррекция котировок Brent на 1% в начале недели не изменила техническую картину. Индекс Мосбиржи будет стремиться закрепиться выше 3500 п., однако, если индекс не сможет находиться выше этой отметки в течение нескольких дней, вероятна коррекция к 3400 п.", - прогнозирует Миронюк.

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