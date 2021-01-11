Текущая расстановка сил на рынке нефти может оказать поддержку рублю в I квартале 2021г - Росбанк

Текущая расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в I квартале 2021г, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, отмечается в комментарии Росбанка.

"Несмотря на довольно напряженную встречу представителей группы ОПЕК+ в начале января из-за разногласий относительно целевой ценовой динамики нефти, страны сохранили первоначальную договоренность о поступательном увеличении объемов добычи в период с января по апрель (по 0,5 млн барр./день). Однако уже на следующей день после подведения итогов встречи Саудовская Аравия приняла одностороннее решение о снижении объемов добычи в феврале и марте на 1 млн барр./день - решение привело к росту спотовых котировок до $56,0 за баррель Brent, увеличив при этом отрицательный наклон фьючерсной кривой ($51-53/барр. в 2022 году и $49-50/барр. через три года)", - напоминают эксперты банка.

По их мнению, подобная расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в течение 1к21, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, однако существующая неопределенность со скоростью вакцинации и восстановлением спроса на сырье могут вернуть котировки в режим повышенной волатильности по мере приближения к апрельской встрече ОПЕК+, когда предстоит согласовать повышение квот.

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