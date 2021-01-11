Динамика российских акций утром смешанная, индекс Мосбиржи вышел в "плюс" на ослаблении рубля

Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник из-за упавшей нефти (Brent просела к $55 за баррель) перешел к консолидации; индекс Мосбиржи вышел в "плюс" за счет ослабления рубля, роста ГДР TCS Group, бумаг "РусГидро" и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3465,02 пункта (+0,3%, утром индекс опускался ниже 3440 пунктов), индекс РТС - 1461,05 пункта (-0,4%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 74,72 рубля (+0,56 рубля), золото стоит $1846,1 за тройскую унцию (+0,6%).

Подорожали ГДР TCS Group (+4,8%, до 3066,2 рубля - новый максимум), акции "РусГидро" (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

ГДР TCS Group продолжили рост к новым максимумам после взлета на 19% в пятницу на фоне известий, что группа изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

По сообщению TCS Group, все 69 млн 914,043 тыс. акций класса В (обладают десятью голосами), принадлежащих подконтрольным Тинькову Rigi Trust и Bernina Trust, конвертируются в акции класса А. Все акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные, после конвертации каждая акция будет представлять один голос. Количество глобальных депозитарных расписок (ГДР) не изменится и составит 129 млн 391,443 тыс. штук.

Главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский считает, что у TCS Group значительно выросли шансы на включение в индекс MSCI Russia (в настоящее время бумаги TCS входят в расчетную базу MSCI Russia Small Cap index) по итогам февральского пересмотра, если за текущую неделю котировки этих бумаг достигнут уровня $41-42 за штуку.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что нефть корректируется после бурной недели роста на фоне карантинных мер в Китае и жестких ограничений в Европе. Доллар США укрепляет свои позиции вслед за ростом доходности по американским казначейским обязательствам. Дешевеют промышленные металлы, слабеют валюты сырьевой группы. Утром российский рынок акций и рубль проседают, хотя российская валюта не отыграла рост котировок нефти на прошлой неделе.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent корректируются после роста на прошлой неделе к максимумам с февраля 2020 года. В фокусе - вновь растущие опасения по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители ввиду ужесточения карантинных мер в Европе и новой вспышки заболеваний в Китае. Диапазон по Brent на понедельник-вторник - $53-55 за баррель с тенденцией движения к нижней границе. В то же время ожидания наращивания стимулов избранным президентом США Байденом ограничивают потенциал для снижения цен на нефть. Также поддержкой выступают планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн б/с.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, первая торговая неделя нового года оказалась очень успешной для инвесторов - индекс МосБиржи за 4 сессии вырос на 5%. Поводом для этого стал рост американского рынка акций, где инвесторы отыгрывали ожидания увеличения стимулирования экономики после передачи президентской власти Джо Байдену.

Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов - это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов. Однако в понедельник рынок акций корректируется вниз из-за негативного внешнего фона. Продолжается сильный коррекционный отскок по паре евро-доллар, которая ушла ниже $1,22, лишь чуть-чуть не дойдя на прошлой неделе до сильного сопротивления $1,24. Усиление доллара потащило вниз и котировки сырьевых активов, а также большинство драгоценных металлов.

Наибольшие потери может понести технически сильно перекупленный "Норильский Никель", на прошлой неделе взлетевший на 12%. Бумагам ГМК и Сбербанка угрожает не только негативный внешний фон, но и вероятность продолжения оттока средств западных фондов из российских акций (на прошлой неделе этот показатель стал худшим за последние 9 недель).

Нефть отыграла драйверы роста: решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале-марте, добровольное сокращение производства Саудовской Аравией на 1 млн б/с и повышение экспортных цен на нефть Саудовской Аравией и ОАЭ с февраля. При этом особых успехов в борьбе с пандемией коронавируса в Европе не видно, во многих странах действуют жесткие карантинные ограничения, приводящие к сокращению потребления топлива.

Учитывая рост курса доллара, нефть Brent может плотно закрепиться под отметкой $55 за баррель. Однако пока сильного желания распродавать российские акции нет. Это значит, что инвесторы будут искать новые идеи, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе, отставшим от роста основного рынка, полагает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу прибавили 0,2-1% и завершили первую рабочую неделю 2021 года на рекордных максимумах. Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет Dow Jones.

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения победы Джо Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (в Японии выходной - празднуется День совершеннолетия, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов снижается на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Нефть в понедельник также дешевеет на фоне укрепления доллара, цена Brent находится почти на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $55,21 за баррель (-1,4% и +3% в пятницу), февральская цена WTI - $51,73 за баррель (-1% и +2,8% в пятницу).

Сдерживают снижение цен ожидания новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-13%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,46 млрд рублей (из них 3,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,04 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,67 млрд рублей - на акции "Норникеля").