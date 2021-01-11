.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Динамика российских акций утром смешанная, индекс Мосбиржи вышел в "плюс" на ослаблении рубля
.
ГЛАВНОЕ
ВБ прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2021 году
Мировой ВВП повысится в 2021 году на 4%, если внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах, прогнозирует Всемирный банк. Экономика РФ продемонстрирует рост на 2,6%
 
ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ
В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС. Об этом "Известиям". сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает...
 
Брокеры предлагают сократить список сложных финансовых инструментов
На этой неделе предстоит новый раунд переговоров по законопроекту об ограничении продаж "сложных" финансовых продуктов розничным инвесторам, который Банк России представил участникам рынка в конце прошлого года, пишет "Коммерсант". Регулятор...
 
Минпромторг сохранил программу поддержки спроса в автопроме на 2021 год
Благодаря господдержке автопрома в 2020 году, объем которой превысил 55 млрд рублей, удалось обеспечить дополнительные продажи 250 тысяч автомобилей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на "Деловом завтраке" в "Российской...
 
11 января 2021 года 11:30

Динамика российских акций утром смешанная, индекс Мосбиржи вышел в "плюс" на ослаблении рубля

Москва. 11 января. Рынок акций РФ после негативного старта торгов в понедельник из-за упавшей нефти (Brent просела к $55 за баррель) перешел к консолидации; индекс Мосбиржи вышел в "плюс" за счет ослабления рубля, роста ГДР TCS Group, бумаг "РусГидро" и Сбербанка.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3465,02 пункта (+0,3%, утром индекс опускался ниже 3440 пунктов), индекс РТС - 1461,05 пункта (-0,4%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 4,8%.

Доллар вырос до 74,72 рубля (+0,56 рубля), золото стоит $1846,1 за тройскую унцию (+0,6%).

Подорожали ГДР TCS Group (+4,8%, до 3066,2 рубля - новый максимум), акции "РусГидро" (+4,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

ГДР TCS Group продолжили рост к новым максимумам после взлета на 19% в пятницу на фоне известий, что группа изменит структуру капитала, в результате чего доля голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.

По сообщению TCS Group, все 69 млн 914,043 тыс. акций класса В (обладают десятью голосами), принадлежащих подконтрольным Тинькову Rigi Trust и Bernina Trust, конвертируются в акции класса А. Все акции классов А и В будут преобразованы в обыкновенные, после конвертации каждая акция будет представлять один голос. Количество глобальных депозитарных расписок (ГДР) не изменится и составит 129 млн 391,443 тыс. штук.

Главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский считает, что у TCS Group значительно выросли шансы на включение в индекс MSCI Russia (в настоящее время бумаги TCS входят в расчетную базу MSCI Russia Small Cap index) по итогам февральского пересмотра, если за текущую неделю котировки этих бумаг достигнут уровня $41-42 за штуку.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что нефть корректируется после бурной недели роста на фоне карантинных мер в Китае и жестких ограничений в Европе. Доллар США укрепляет свои позиции вслед за ростом доходности по американским казначейским обязательствам. Дешевеют промышленные металлы, слабеют валюты сырьевой группы. Утром российский рынок акций и рубль проседают, хотя российская валюта не отыграла рост котировок нефти на прошлой неделе.

Как отмечает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова, цены на нефть Brent корректируются после роста на прошлой неделе к максимумам с февраля 2020 года. В фокусе - вновь растущие опасения по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители ввиду ужесточения карантинных мер в Европе и новой вспышки заболеваний в Китае. Диапазон по Brent на понедельник-вторник - $53-55 за баррель с тенденцией движения к нижней границе. В то же время ожидания наращивания стимулов избранным президентом США Байденом ограничивают потенциал для снижения цен на нефть. Также поддержкой выступают планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн б/с.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, первая торговая неделя нового года оказалась очень успешной для инвесторов - индекс МосБиржи за 4 сессии вырос на 5%. Поводом для этого стал рост американского рынка акций, где инвесторы отыгрывали ожидания увеличения стимулирования экономики после передачи президентской власти Джо Байдену.

Складывается впечатление, что на российский рынок акций пришли серьезные деньги внутренних инвесторов - это часть годовых бонусов и премий, а также закрытых в конце года депозитов. Однако в понедельник рынок акций корректируется вниз из-за негативного внешнего фона. Продолжается сильный коррекционный отскок по паре евро-доллар, которая ушла ниже $1,22, лишь чуть-чуть не дойдя на прошлой неделе до сильного сопротивления $1,24. Усиление доллара потащило вниз и котировки сырьевых активов, а также большинство драгоценных металлов.

Наибольшие потери может понести технически сильно перекупленный "Норильский Никель", на прошлой неделе взлетевший на 12%. Бумагам ГМК и Сбербанка угрожает не только негативный внешний фон, но и вероятность продолжения оттока средств западных фондов из российских акций (на прошлой неделе этот показатель стал худшим за последние 9 недель).

Нефть отыграла драйверы роста: решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале-марте, добровольное сокращение производства Саудовской Аравией на 1 млн б/с и повышение экспортных цен на нефть Саудовской Аравией и ОАЭ с февраля. При этом особых успехов в борьбе с пандемией коронавируса в Европе не видно, во многих странах действуют жесткие карантинные ограничения, приводящие к сокращению потребления топлива.

Учитывая рост курса доллара, нефть Brent может плотно закрепиться под отметкой $55 за баррель. Однако пока сильного желания распродавать российские акции нет. Это значит, что инвесторы будут искать новые идеи, которые вполне могут оказаться в электроэнергетическом секторе, отставшим от роста основного рынка, полагает Антонов.

В США индексы акций в минувшую пятницу прибавили 0,2-1% и завершили первую рабочую неделю 2021 года на рекордных максимумах. Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет Dow Jones.

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения победы Джо Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

В понедельник в Азии динамика индексов смешанная (в Японии выходной - празднуется День совершеннолетия, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,1%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов снижается на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Нефть в понедельник также дешевеет на фоне укрепления доллара, цена Brent находится почти на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в пятницу. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $55,21 за баррель (-1,4% и +3% в пятницу), февральская цена WTI - $51,73 за баррель (-1% и +2,8% в пятницу).

Сдерживают снижение цен ожидания новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-13%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-3,3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-2,8%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+9,1%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+1,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,46 млрд рублей (из них 3,76 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,04 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,67 млрд рублей - на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2021 года 18:02
Рубль, вероятно, укрепится до 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона - Газпромбанк
Курс рубля, вероятно, сможет укрепиться до уровней 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона, говорится в обзоре Газпромбанка. "В понедельник рубль находится примерно на уровне 74,6 руб./$1. Таким образом, несмотря на удорожание нефти на 6,9% в 2021 году, рубль ослаб примерно на 0,7%, что...    читать дальше
.
11 января 2021 года 17:59
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за...    читать дальше
.
11 января 2021 года 17:32
Акции Procter&Gamble, Tyson Foods, Kimberly-Clark, Walmart и Costco интересны для покупки в настоящее время - "Фридом Финанс"
Акции компаний базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков наиболее интересны для покупки в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Главным драйвером для рынков на...    читать дальше
.
11 января 2021 года 16:59
Котировки акций Intel могут подняться до $56 в ближайшие недели - "Фридом Финанс"
Котировки акций компании Intel Corp. могут подняться до уровня $56 за штуку в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Любые новые подробности, связанные с переходом Intel на аутсорсинг в сборке флагманских процессоров, которые еще только...    читать дальше
.
11 января 2021 года 16:20
Возможно ослабление рубля до уровня 80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"
Возможно ослабление курса рубля до уровня 80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб./$1. По текущим ценам мы рекомендуем формировать длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в США геополитические...    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:45
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет - "Фридом Финанс"
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции, -...    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:45
Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:16
Возможно достижение котировками акций РусГидро уровня 0,8401 руб. на текущей неделе - "Велес Капитал"
Возможно достижение котировками акций "РусГидро" уровня 0,8401 руб. на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Бумаги "РусГидро" в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее...    читать дальше
.
11 января 2021 года 14:45
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник - 3420-3590 пунктов - "Фридом-Финанс"
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой...    читать дальше
.
11 января 2021 года 14:15
Краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ реализован - BCS Express
Краткосрочный потенциал роста российского рынка акций реализован, а долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "В конце второй декады декабря 2020 г. проводилась очередная актуализация статистических параметров...    читать дальше
.
11 января 2021 года 13:45
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 при возрастающей вероятности дальнейшего укрепления, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Рубль в меньшей степени реагирует на ралли в нефти, что обусловлено санкционной...    читать дальше
.
11 января 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $134
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: от $123, потенциальная доходность: 8,94%, стоп-приказ: $118, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Регулятор Великобритании одобрил вакцину...    читать дальше
.
11 января 2021 года 12:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 125 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "АЛРОСА" с целью 125 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 99 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "13 января 2021 года "АЛРОСА" опубликует...    читать дальше
.
11 января 2021 года 12:30
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления - Sber CIB
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Капитализация TCS Group с начала года выросла практически на 30% на новостях о том, что Олег Тиньков конвертировал принадлежащие ему акции класса B в акции...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:59
Текущая расстановка сил на рынке нефти может оказать поддержку рублю в I квартале 2021г - Росбанк
Текущая расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в I квартале 2021г, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, отмечается в комментарии Росбанка. "Несмотря на довольно напряженную встречу представителей группы ОПЕК+ в начале января из-за разногласий...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.