Brent - $55,44 за баррель

Американские фондовые индексы подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу, завершив первую рабочую неделю 2021 года в плюсе.

Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет Dow Jones.

"Мы уверены, что для фондового рынка сейчас хорошее время с точки зрения политики, - отмечает главный инвестиционный директор Lombard Odier Стефан Монье. - Администрация нового президента США будет отличаться от прежней за счет стабильной политики, а не непредсказуемой, а также фокуса на международном сотрудничестве вместо изоляции".

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения победы Джо Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq Composite - на 2,4%.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

"Инвесторы не берут в расчет данные о потерях рынка труда, поскольку уверены, что экономику США ждут новые стимулы, - говорит главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон. - С учетом начавшейся вакцинации, проблемы рынка труда будут временными".

Стоимость бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочила по итогам торгов на 7,8%. Подъем цены акций производителя электромобилей вывел главу компании Илона Маска на первое место в рейтинги богатейших людей мира, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Акции Micron Technology (SPB: MU) подешевели по итогам торгов на 2,1%, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность чип-мейкера за прошедший квартал и хорошие прогнозы на текущий квартал.

Скорректированная прибыль во втором финквартале составит $0,68-0,82 на акцию при выручке в $5,6-6 млрд, ожидают в компании. Эксперты в среднем прогнозируют прибыль Micron на уровне $0,67 на акцию при выручке в $5,55 млрд, пишет MarketWatch.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 1,3%. Накануне стало известно, что Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования претензий Минюста США, касающихся ситуации вокруг самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены почти два года после двух авиакатастроф.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 56,84 пункта (0,18%) и составил 31097,97 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 20,89 пункта (0,55%) - до 3824,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 134,5 пункта (1,03%) и составил 13201,98 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19.

Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00.

Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Японские биржи не работают в понедельник в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре увеличились на 0,2% в годовом выражении после сокращения на 0,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подскочил на 0,7%, что стало максимальным приростом с февраля.

Цены производителей (индекс PPI) опустились по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы падения были минимальными с февраля. Снижение составило 0,4% в годовом выражении после сокращения на 1,5% в ноябре. Эксперты ожидали уменьшения на 0,8%.

Лидерами роста в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже выступают акции телекоммуникационных компаний China Mobile Ltd. (+7,7%) и China Unicom (+6,8%), а также производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,9%).

Также существенно увеличилась стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,3%), нефтепроизводителя CNOOC (+2,3%), а также представителей финансового сектора - Bank of Communications Co. (+2,6%) и China Construction Bank Corp. (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,5%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,1%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК уменьшился на 0,6%.

Сильно дешевеют акции фармацевтических компаний Samsung Pharmaceutical (-15,5%), Thelma Therapeutics (-15%) и Dongsung Pharmaceutical (-8,6%).

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 8,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

Розничные продажи в Австралии в ноябре увеличились на 7,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это максимальные темы подъема за полгода.

Предварительно было объявлено о повышении на 7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и на 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.

"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в понедельник составляет $55,44 за баррель, что на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

"Хотя развитие ситуации с пандемией вызывает беспокойство, в последние несколько недель наблюдаются признаки того, что нефтяной рынок смотрит дальше, ожидая возможного улучшения ситуации благодаря вакцинам", - сказала Хари.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.