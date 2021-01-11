.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $55,44 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
ВБ прогнозирует рост мировой экономики на 4% в 2021 году
Мировой ВВП повысится в 2021 году на 4%, если внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах, прогнозирует Всемирный банк. Экономика РФ продемонстрирует рост на 2,6%
 
ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ
В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС. Об этом "Известиям". сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает...
 
Брокеры предлагают сократить список сложных финансовых инструментов
На этой неделе предстоит новый раунд переговоров по законопроекту об ограничении продаж "сложных" финансовых продуктов розничным инвесторам, который Банк России представил участникам рынка в конце прошлого года, пишет "Коммерсант". Регулятор...
 
Минпромторг сохранил программу поддержки спроса в автопроме на 2021 год
Благодаря господдержке автопрома в 2020 году, объем которой превысил 55 млрд рублей, удалось обеспечить дополнительные продажи 250 тысяч автомобилей, рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на "Деловом завтраке" в "Российской...
 
11 января 2021 года 09:50

Brent - $55,44 за баррель

Американские фондовые индексы подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу, завершив первую рабочую неделю 2021 года в плюсе.

Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена, пишет Dow Jones.

"Мы уверены, что для фондового рынка сейчас хорошее время с точки зрения политики, - отмечает главный инвестиционный директор Lombard Odier Стефан Монье. - Администрация нового президента США будет отличаться от прежней за счет стабильной политики, а не непредсказуемой, а также фокуса на международном сотрудничестве вместо изоляции".

Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения победы Джо Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq Composite - на 2,4%.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс.

Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

"Инвесторы не берут в расчет данные о потерях рынка труда, поскольку уверены, что экономику США ждут новые стимулы, - говорит главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон. - С учетом начавшейся вакцинации, проблемы рынка труда будут временными".

Стоимость бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) подскочила по итогам торгов на 7,8%. Подъем цены акций производителя электромобилей вывел главу компании Илона Маска на первое место в рейтинги богатейших людей мира, свидетельствует индекс Bloomberg Billionaires.

Акции Micron Technology (SPB: MU) подешевели по итогам торгов на 2,1%, несмотря на более сильную, чем ожидалось, отчетность чип-мейкера за прошедший квартал и хорошие прогнозы на текущий квартал.

Скорректированная прибыль во втором финквартале составит $0,68-0,82 на акцию при выручке в $5,6-6 млрд, ожидают в компании. Эксперты в среднем прогнозируют прибыль Micron на уровне $0,67 на акцию при выручке в $5,55 млрд, пишет MarketWatch.

Бумаги Boeing Co. (SPB: BA) подешевели на 1,3%. Накануне стало известно, что Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования претензий Минюста США, касающихся ситуации вокруг самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены почти два года после двух авиакатастроф.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу поднялся на 56,84 пункта (0,18%) и составил 31097,97 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 20,89 пункта (0,55%) - до 3824,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 134,5 пункта (1,03%) и составил 13201,98 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленную динамику.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19.

Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00.

Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей.

Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

Японские биржи не работают в понедельник в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре увеличились на 0,2% в годовом выражении после сокращения на 0,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подскочил на 0,7%, что стало максимальным приростом с февраля.

Цены производителей (индекс PPI) опустились по итогам одиннадцатого месяца подряд, но темпы падения были минимальными с февраля. Снижение составило 0,4% в годовом выражении после сокращения на 1,5% в ноябре. Эксперты ожидали уменьшения на 0,8%.

Лидерами роста в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже выступают акции телекоммуникационных компаний China Mobile Ltd. (+7,7%) и China Unicom (+6,8%), а также производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+4,9%).

Также существенно увеличилась стоимость интернет-гиганта Tencent Holdings (+3,3%), нефтепроизводителя CNOOC (+2,3%), а также представителей финансового сектора - Bank of Communications Co. (+2,6%) и China Construction Bank Corp. (+2,2%).

При этом дешевеют бумаги пивоваренной компании Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-2,5%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-2,1%) и автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2,1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК уменьшился на 0,6%.

Сильно дешевеют акции фармацевтических компаний Samsung Pharmaceutical (-15,5%), Thelma Therapeutics (-15%) и Dongsung Pharmaceutical (-8,6%).

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 8,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

Розничные продажи в Австралии в ноябре увеличились на 7,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют окончательные данные Австралийского статистического бюро (ABS). Это максимальные темы подъема за полгода.

Предварительно было объявлено о повышении на 7%, и аналитики не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,4% и на 1,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США.

"Курс доллара США в пятницу вырос третий день подряд, и растет этим утром, что приводит к снижению цен в сырьевом секторе", - отмечает глава Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует S&P Global Platts.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 мск в понедельник составляет $55,44 за баррель, что на $0,55 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,61 (3%) - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на $1,41 (2,8%) - до $52,24 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

"Хотя развитие ситуации с пандемией вызывает беспокойство, в последние несколько недель наблюдаются признаки того, что нефтяной рынок смотрит дальше, ожидая возможного улучшения ситуации благодаря вакцинам", - сказала Хари.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 января 2021 года 18:02
Рубль, вероятно, укрепится до 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона - Газпромбанк
Курс рубля, вероятно, сможет укрепиться до уровней 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона, говорится в обзоре Газпромбанка. "В понедельник рубль находится примерно на уровне 74,6 руб./$1. Таким образом, несмотря на удорожание нефти на 6,9% в 2021 году, рубль ослаб примерно на 0,7%, что...    читать дальше
.
11 января 2021 года 17:59
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за...    читать дальше
.
11 января 2021 года 17:32
Акции Procter&Gamble, Tyson Foods, Kimberly-Clark, Walmart и Costco интересны для покупки в настоящее время - "Фридом Финанс"
Акции компаний базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков наиболее интересны для покупки в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Главным драйвером для рынков на...    читать дальше
.
11 января 2021 года 16:59
Котировки акций Intel могут подняться до $56 в ближайшие недели - "Фридом Финанс"
Котировки акций компании Intel Corp. могут подняться до уровня $56 за штуку в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Любые новые подробности, связанные с переходом Intel на аутсорсинг в сборке флагманских процессоров, которые еще только...    читать дальше
.
11 января 2021 года 16:20
Возможно ослабление рубля до уровня 80 руб./$1 - "КИТ Финанс Брокер"
Возможно ослабление курса рубля до уровня 80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб./$1. По текущим ценам мы рекомендуем формировать длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в США геополитические...    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:45
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет - "Фридом Финанс"
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции, -...    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:45
Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.    читать дальше
.
11 января 2021 года 15:16
Возможно достижение котировками акций РусГидро уровня 0,8401 руб. на текущей неделе - "Велес Капитал"
Возможно достижение котировками акций "РусГидро" уровня 0,8401 руб. на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Бумаги "РусГидро" в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее...    читать дальше
.
11 января 2021 года 14:45
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник - 3420-3590 пунктов - "Фридом-Финанс"
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой...    читать дальше
.
11 января 2021 года 14:15
Краткосрочный потенциал роста рынка акций РФ реализован - BCS Express
Краткосрочный потенциал роста российского рынка акций реализован, а долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера. "В конце второй декады декабря 2020 г. проводилась очередная актуализация статистических параметров...    читать дальше
.
11 января 2021 года 13:45
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 - "Фридом Финанс"
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 при возрастающей вероятности дальнейшего укрепления, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Рубль в меньшей степени реагирует на ралли в нефти, что обусловлено санкционной...    читать дальше
.
11 января 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $134
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: от $123, потенциальная доходность: 8,94%, стоп-приказ: $118, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Регулятор Великобритании одобрил вакцину...    читать дальше
.
11 января 2021 года 12:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 125 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "АЛРОСА" с целью 125 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 99 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "13 января 2021 года "АЛРОСА" опубликует...    читать дальше
.
11 января 2021 года 12:30
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления - Sber CIB
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Капитализация TCS Group с начала года выросла практически на 30% на новостях о том, что Олег Тиньков конвертировал принадлежащие ему акции класса B в акции...    читать дальше
.
11 января 2021 года 11:59
Текущая расстановка сил на рынке нефти может оказать поддержку рублю в I квартале 2021г - Росбанк
Текущая расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в I квартале 2021г, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, отмечается в комментарии Росбанка. "Несмотря на довольно напряженную встречу представителей группы ОПЕК+ в начале января из-за разногласий...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.