Возможно движение рубля к уровню 75 руб./$1 - ПСБ

Возможно движение курса рубля к уровню 75 руб./$1 в ближайшие сессии, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Коррекция в ценах на нефть и снижение валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль поднимется в район 74,3-74,5 руб./$1 в понедельник. В дальнейшем, несмотря на высокие цены на нефть, американская валюта может продолжить движение к верхней границе диапазона 73-75 руб./$1, который, на наш взгляд, будет актуальным в ближайшие сессии", - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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