11 января 2021 года 11:00
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,5 руб./$1 (+34,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,75 руб./EUR1 (+15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,81 рубля.
Доллар при этом оказался на 62,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,32 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов след за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" идут вниз на фоне укрепления американского доллара, реагирующего на снижение напряженности вокруг передачи власти в США. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в понедельник уменьшилась на 1,59% - до $55,1 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3% - до $55,99 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,13% - до $51,65 за баррель.
Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.
Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.
По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.
Опубликовано: /Финмаркет/
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11 января 2021 года 18:02
Курс рубля, вероятно, сможет укрепиться до уровней 70-72 руб./$1 при улучшении геополитического фона, говорится в обзоре Газпромбанка.
"В понедельник рубль находится примерно на уровне 74,6 руб./$1. Таким образом, несмотря на удорожание нефти на 6,9% в 2021 году, рубль ослаб примерно на 0,7%, что... читать дальше
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11 января 2021 года 17:59
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,0-75,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,5 в паре с европейской валютой, сообщается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Российская валюта снижается к доллару и евро вслед за... читать дальше
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11 января 2021 года 17:32
Акции компаний базовых потребительских товаров (Procter & Gamble Co., Tyson Foods, Kimberly-Clark Corp.), торговых сетей (Walmart Inc., Costco Wholesale), а также банков наиболее интересны для покупки в настоящее время, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Главным драйвером для рынков на... читать дальше
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11 января 2021 года 16:59
Котировки акций компании Intel Corp. могут подняться до уровня $56 за штуку в ближайшие недели, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"Любые новые подробности, связанные с переходом Intel на аутсорсинг в сборке флагманских процессоров, которые еще только... читать дальше
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11 января 2021 года 16:20
Возможно ослабление курса рубля до уровня 80 руб./$1, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".
"Российская валюта по-прежнему находится вблизи отметки в 74 руб./$1. По текущим ценам мы рекомендуем формировать длинную позицию по доллару. С приходом демократов к власти в США геополитические... читать дальше
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11 января 2021 года 15:45
Риск коррекции вниз по индексу S&P 500 растет, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.
"Инвесторы сохраняют оптимизм, но мы считаем его очень хрупким. Из-за избыточного объема открытых позиций любая негативная новость может стать триггером для коррекции, -... читать дальше
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11 января 2021 года 15:45
Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью. читать дальше
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11 января 2021 года 15:16
Возможно достижение котировками акций "РусГидро" уровня 0,8401 руб. на текущей неделе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Бумаги "РусГидро" в понедельник, вероятно, поддерживает опубликованная в СМИ статья, в которой содержатся более оптимистичные, чем ранее... читать дальше
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11 января 2021 года 14:45
Диапазон закрытия для индекса Мосбиржи в понедельник составит 3420-3590 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом-Финанс" Александра Осина.
"Индекс Мосбиржи в понедельник к 11:30 мск вырос на 1,5%, притом что фьючерсы на американские индексы и цены нефть после активного роста на прошлой... читать дальше
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11 января 2021 года 14:15
Краткосрочный потенциал роста российского рынка акций реализован, а долгосрочный взгляд на отечественный рынок остается положительным, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.
"В конце второй декады декабря 2020 г. проводилась очередная актуализация статистических параметров... читать дальше
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11 января 2021 года 13:45
Рубль до конца недели, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 72,6-75 руб./$1 при возрастающей вероятности дальнейшего укрепления, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.
"Рубль в меньшей степени реагирует на ралли в нефти, что обусловлено санкционной... читать дальше
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11 января 2021 года 13:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Moderna Inc. с целью $134 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: от $123, потенциальная доходность: 8,94%, стоп-приказ: $118, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Регулятор Великобритании одобрил вакцину... читать дальше
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11 января 2021 года 12:57
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "АЛРОСА" с целью 125 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 99 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"13 января 2021 года "АЛРОСА" опубликует... читать дальше
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11 января 2021 года 12:30
Изменение структуры капитала TCS Group позитивно с точки зрения корпоративного управления, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
"Капитализация TCS Group с начала года выросла практически на 30% на новостях о том, что Олег Тиньков конвертировал принадлежащие ему акции класса B в акции... читать дальше
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11 января 2021 года 11:59
Текущая расстановка сил на сырьевом рынке может оказать хорошую поддержку рублю в I квартале 2021г, особенно с учетом роста котировок на газ в Европе, отмечается в комментарии Росбанка.
"Несмотря на довольно напряженную встречу представителей группы ОПЕК+ в начале января из-за разногласий... читать дальше
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