Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 11 января. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,4-74,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,5 руб./$1 (+34,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 90,75 руб./EUR1 (+15 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,73 копейки к уровню закрытия пятницы, до 81,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,32 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов след за дешевеющей нефтью. Котировки "черного золота" идут вниз на фоне укрепления американского доллара, реагирующего на снижение напряженности вокруг передачи власти в США. Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК в понедельник уменьшилась на 1,59% - до $55,1 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3% - до $55,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,13% - до $51,65 за баррель.

Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена.

Тем временем эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также недавние вспышки коронавируса в Азии, по всей видимости, не вызывают серьезной обеспокоенности рынка.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.