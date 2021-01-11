Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник могут снизиться из-за ухудшения внешней конъюнктуры - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 11 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы подскочили до рекордных максимумов по итогам торгов в пятницу, завершив первую рабочую неделю 2021 года в плюсе. Инвесторы практически проигнорировали политическую напряженность последних дней в Вашингтоне, сфокусировавшись на перспективах наращивания объемов стимулирования администрацией избранного президента США Джо Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп после утверждения победы Джо Байдена Конгрессом заявил, что обеспечит упорядоченную передачу власти в день инаугурации нового президента 20 января 2021 года.

Не оказал особого влияния на настрой инвесторов и слабый отчет по американскому рынку труда, опубликованный в пятницу. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре сократилось на 140 тыс., причем снижение было отмечено впервые с апреля 2020 года, когда экономика потеряла рекордные 20,787 млн рабочих мест. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали рост показателя на 50 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на уровне 6,7% при ожидавшемся подъеме до 6,8%.

Вместе с тем рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют уже разнонаправленную динамику. Японские биржи не работают 11 января в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК снизился на 0,7%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:49 МСК уменьшился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают новости, касающиеся пандемии COVID-19. Так, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о введении чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом. Этот режим продлится до 7 февраля, он предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. Премьер призвал население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Китайские власти в связи со вспышкой COVID-19 в провинции Хэбэй призвали жителей двух городов к югу от Пекина - Шицзячжуана и Синтая - в течение семи дней не выходить из дома.

В свою очередь цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в понедельник составила $55,18 за баррель, что на 1,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 3% - до $55,99 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $51,72 за баррель, что на 1% ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы поднялись в цене на 2,8% - до $52,24 за баррель.

По итогам минувшей недели нефтяные цены выросли примерно на 8%. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте. Тем временем тревожная эпидемиологическая ситуация в Европе и США, а также новые вспышки коронавируса в Азии не вызывали серьезной обеспокоенности участников рынка.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, 30 декабря (последний торговый день 2020 года), упала в 3,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,666 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,672 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Кроме того, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) проводила торги акциями и облигациями 4, 5, 6 и 8 января. И хотя активность торгов корпоративными облигациями в этот период была крайне низкой (дневные обороты не превышали 560 млн рублей), котировки большинства бумаг умеренно подросли благодаря позитивному внешнему фону. При этом наибольшие темпы ценового роста облигации продемонстрировали 4 и 5 января.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P за период с 30 декабря по 8 января вырос на 0,29% и составил 111,22 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за этот период 0,48%, поднявшись до 723,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (+2,4%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "РЖД-001P-05R" (+1,6%) и "Магнит БО-002P-03" (+1,5%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-09" (-1,5%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,7%) и "Газпромбанк БО-16" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АПРИ "Флай Плэнинг" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона - 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала гасятся в даты выплат 9,10, 11-го купонов.

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") разместил 96,86% выпуска облигаций 2-й серии со сроком обращения 7 лет на 225,2 млрд рублей. Номинальный объем выпуска - 232,5 млрд рублей (эмитент увеличил номинальный объем с 225,2 млрд до 232,5 млрд рублей в день сбора заявок). Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,18% годовых. Последующие ставки купона рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ + 1,93%. Компания провела сбор заявок на выпуск 28 декабря. Техразмещение выпуска прошло 29 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N3 серии 001Р-17P номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 25,0521% выпуска на 250,521 млн рублей. Размещение допвыпуска началось 12 ноября. Цена размещения - 101% от номинала. Выпуск погашается 31 июля 2030 года. Кроме того, Газпромбанк 11 января планирует начать размещение дополнительного выпуска облигаций N4 серии 001Р-17Р объемом 1 млрд рублей. Облигации будут размещаться по цене 101% от номинала. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля 2020 года. Ставка 1-7-го купонов была установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа банк начал размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-17P объемом 1 млрд рублей. 18 сентября банк завершил размещение допвыпуска, реализовав 3,83% займа на 38,298 млн рублей. 30 октября Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,290 млн рублей. Размещение выпуска началось 28 сентября. Все допвыпуски размещались по цене 101% от номинала.

Внеочередное общее собрание участников ООО "Проект-град" (100%-ная "дочка" девелопера "А101") утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Компания 29 декабря разместила на бирже дебютный 3-летний выпуск облигаций на 500 млн рублей по ставке 6,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,45% годовых.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 47-го купона облигаций 4-й серии в размере 7,875% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 46-го купона - 7,875% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.