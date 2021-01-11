Рубль в понедельник имеет мало шансов на рост - BCS Express

Рубль в понедельник имеет мало шансов на укрепление, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль пока не может определиться с направленным движением, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Консолидация курса в 2021г в диапазоне 73-75 по USD/RUB продолжается. С одной стороны, фундаментальная макроустойчивость страны и высокие цены энергоносителей благоволят среднесрочному укреплению рубля, с другой - геополитический дисконт и краткосрочное охлаждение спроса в рисковых инструментах могут привести к контрнаступлению игроков и ослаблению нацвалюты".

По мнению эксперта BCS Express, в понедельник у рубля мало шансов на рост: падение фондовых индексов и коррекция нефтяных цен приведут к подъему валютных пар. "В качестве сопротивления роста доллара США выступает диапазон 74,5-75 руб. Факторов, способных привести к пробою важного уровня 76 руб. за доллар, пока не просматривается", - указывает Зельцер.

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