Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на текущей неделе в центре внимания инвесторов будут эпидемиологическая ситуация в мире, которая во многих странах продолжает ухудшаться, и макроэкономическая статистика США, которая выйдет в среду и пятницу.

11 января:

- Данные по инфляции за декабрь в Китае.

12 января:

- Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рассмотрит предварительные итоги 2020 года;

- Инфляция за декабрь в РФ.

13 января:

- Результаты продаж "АЛРОСА" за декабрь;

- Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на онлайн-конференции;

- Данные в США: инфляция за декабрь и "Бежевая книга" ФРС.

14 января:

- Глава ФРС США Джером Пауэлл примет участие в вебинаре Princeton;

- ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике;

- Данные по ВВП Германии за 2020 год;

- Ежемесячный отчёт OПЕК по рынку нефти.

15 января:

- Сбербанк может опубликовать финансовые результаты за 12М20 по РСБУ;

- Результаты JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. за 4К20;

- Статистика в США: розничные продажи, динамика цен производителей и промышленное производство в декабре, а также индексы производственной активности от ФРБ Нью-Йорка и потребительской уверенности от Мичиганского университета за январь;

- Виртуальная конференция ХДС Германии.

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