Идея дня: от похолодания в Европе и США выиграют акции EQT и Газпром - "ВТБ Мои Инвестиции"

По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестции", от похолодания в Европе и США выигрывают акции газовых компаний, в частности, EQT Corp. и "Газпром", говорится в комментарии инвестбанка.

"В Мадриде отмечен самый сильный снегопад с 1947 г. Обильные снегопады ожидаются в отдельных районах Северной Америки. Холодная погода может временно ослабить потребительские расходы и привести к тому, что потребительский сектор США не сможет показать сильных результатов в течение месяца. Зато в выигрыше акции газовых компаний - нам нравятся EQT и "Газпром"", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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