Возможно укрепление рубля до уровня 74 руб./$1 в понедельник - Sber CIB

Возможно умеренное укрепление рубля до уровня 74 руб./$1 в понедельник благодаря поддержке экспортёров, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Утром в понедельник доллар продолжает укрепляться вследствие роста доходности гособлигаций США, рубль отступил примерно на 0,5% и торгуется у отметки 74,5 руб./$1. Тем не менее, он может в течение дня укрепиться до 74 руб./$1 благодаря поддержке экспортёров, считают в Sber CIB - за последние две недели они, вероятно, практически не продавали валюту.

Эксперты инвестбанка отмечают, что на прошлой неделе на глобальных рынках наблюдались существенный рост доходности государственных облигаций США и значительное укрепление доллара, которое оказывало давление на локальный государственный долг прочих развивающихся рынков. Ввиду отсутствия локальных участников рынка и низкой ликвидности ОФЗ ещё не отреагировали на данный фактор, но, возможно, сделают это в понедельник. Позитивным фактором для них, по мнению аналитиков Sber CIB, может стать вероятное укрепление рубля при поддержке экспортёров.

Также аналитики Sber CIB полагают, что в понедельник в отсутствие значимых событий и публикаций на рынок нефти окажут давление укрепление доллара и рост заболеваемости коронавирусом в Китае. Котировки нефти марки Brent, по оценкам экспертов инвестбанка, могут протестировать уровни $54,7-55,2 за баррель, но едва ли упадут ниже, так как инвесторы рассчитывают на предложенные Джо Байденом меры по дополнительному стимулированию экономики США.

Аналитики Sber CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций в понедельник, не исключая небольшой коррекции.

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