Цена нефти в ближайшие дни, скорее всего, останется в диапазоне $53-55/барр. - ПСБ

Цена нефти в понедельник и вторник, скорее всего, останется в диапазоне $53-55 за баррель Brent, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть Brent корректируются после роста на прошлой неделе к максимумам с февраля 2020 г. В фокусе - вновь растущие опасения по поводу перспектив восстановления спроса на энергоносители ввиду ужесточения карантинных мер в Европе и новой вспышке в Китае. Диапазон по Brent на понедельник-вторник 53-55 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе. В то же время ожидания наращивания стимулов Дж. Байденом ограничивает потенциал для снижения цен на нефть. Также поддержкой выступают планы Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу нефти в феврале и марте на 1 млн барр./день", - указывает Крылова.

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